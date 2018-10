Novaja gazeta: Sencova by mohli vymeniť za 3 Rusov väznených v USA

Podobizeň ukrajinského filmára Oleha Sencova. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 1. októbra (TASR) - Moskva chce vymeniť v Rusku odsúdeného a väzneného ukrajinského režiséra Oleha Sencova za troch Rusov odsúdených alebo zadržaných v USA. Napísal to v pondelok ruský denník Novaja gazeta s odvolaním sa na zdroj blízky rokovaniam o výmene väzňov medzi Ruskom a Ukrajinou.Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová však pre denník uviedla, že "nie je informovaná o takýchto iniciatívach".Denník Novaja gazeta poznamenal, že Moskva je údajne pripravená diskutovať o takejto "humanitárnej akcii" priamo s Washingtonom, pričom Ukrajina by účastníkom týchto rokovaní nebola.Spomínanými tromi občanmi Ruska sú podnikateľ Viktor But, pilot Konstantin Jarošenko a v lete zadržaná Marija Butinová.Ruský denník tvrdí, že osud všetkých štyroch spomínaných Rusov bol koncom augusta tohto roku témou telefonického rozhovoru ministrov zahraničných vecí USA a Ruska, Mikea Pompea a Sergeja Lavrova.Pompeo v ňom pripomenul otázku prepustenia na slobodu ukrajinského režiséra ruskej národnosti Oleha Sencova. Lavrov následne hovoril o "protiprávnom zadržiavaní podnikateľa Buta a letca Jarošenka v amerických väzniciach, ako aj o prenasledovaní občianky Ruska Butinovej na základe vykonštruovaných podozrení".Začiatkom septembra sa ruská ombudsmanka pre ľudské práva Taťjana Moskaľkovová obrátila na amerického prezidenta Donalda Trumpa so žiadosťou o udelenie milosti pre Buta a Jarošenka.Kauze oboch týchto Rusov sa podľa Novej gazety venuje aj ruský vyjednávač pre výmenu zajatcov Viktor Medvedčuk, ktorý je známy svojimi blízkymi vzťahmi s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.Aktivista za ochranu ľudských práv Michail Čaplyga, ktorý dlhý čas pracoval v úrade ukrajinského ľudskoprávneho ombudsmana, sa domnieva, že výmena Sencova za troch Rusov "je teoreticky možná".Upozornil, že takýto precedens už existuje. Vlani sa napríklad uskutočnila výmena väzňov medzi Ruskom a Tureckom, keď Moskva vydala Ankare dvoch krymskotatárskych aktivistov a Ankara Moskve odovzdala dvoch Rusov obvinených zo špionáže.Novaja gazeta ešte napísala, že dvojica krymských Tatárov nežiadala Rusko o milosť a krátko po svojom zatknutí v Turecku boli prepravení na územie Ukrajiny.Denis Krivošejev z organizácie Amnesty International upozornil, že výmena trojice Rusov za Sencova môže vyvolať množstvo otázok. Okrem iného aj pre to, že Sencov bol odsúdený politicky motivovaným súdom, jemu pripisované "činy" - pokiaľ ide o závažnosť - nekorešpondujú so vzneseným obvinením a jeho vina nebola dokázaná.zdôraznil Krivošejev. Upozornil, že v prípade Buta existujú záver medzinárodných organizácií, že jeho spoločnosti sa podieľali na páchaní vojnových zločinov a dopúšťali sa násilia na civilistoch.Sencovov advokát Dmitrij Dinze o návrhu na výmenu jeho mandanta za troch Rusov nič nevie a podobnú konfiguráciu považuje za "pracovnú". Je však pripravený rokovať o konkrétnych krokoch, a to aj so zahraničnými diplomatmi z krajín, kde sú zadržiavaní ruskí občania.Marija Butinová bola zadržaná v USA 18. júla 2018 na základe podozrenia, že tam bez potrebnej registrácie pracovala ako zahraničný agent, pričom jej úlohou bolo údajne rozvíjať vzťahy s vplyvnými ľuďmi v USA a preniknúť do organizácií, ktoré majú vplyv na americkú politiku. Butinovej advokát tieto obvinenia odmietol.Jarošenko bol zadržaný v Libérii a v roku 2010 vydaný do USA, kde ho obvinili za obchodovanie s drogami a odsúdili na 20 rokov väzenia.Viktor But bol na žiadosť USA zadržaný v roku 2008 v Thajsku. V roku 2012 bol odsúdený na 25 rokov väzenia za obchodovanie so zbraňami a podporu teroristických skupín.