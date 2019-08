Novak Djokovič chce prekonať grandslamový rekord Rogera Federera

Srbský tenista Novak Djokovič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 25. augusta (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič má v úmysle atakovať rekord Švajčiara Rogera Federera v počte získaných grandslamových titulov. Uviedol to v rozhovore pred nadchádzajúcim US Open, záverečné podujatie veľkej štvorky odštartuje pondelkovým zápasom proti Španielovi Robertovi Carballesovi Baenovi.uviedol Djokovič. Obhajca trofeje na US Open získal šestnásť titulov, tento rok sa radoval na Australian Open aj vo Wimbledone. Na vyrovnanie sa Federerovi mu chýbajú štyri prvenstvá, no od švajčiarskeho velikána je o šesť rokov mladší.dodal Djokovič pre agentúru AP.