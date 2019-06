Novak: Rozhodovanie OPEC+ môže ovplyvniť samit G20

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Osaka 28. júna (TASR) - Ruský minister energetiky Alexander Novak dúfa, že schôdzka lídrov skupiny G20 v japonskej Osake ukáže producentom z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a z ďalších štátov, ako ďalej postupovať, pokiaľ ide o program znižovania produkcie.Čaká sa najmä na schôdzku amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, počas ktorej by mali rokovať o riešení súčasného obchodného konfliktu. Práve na základe výsledkov týchto rokovaní sa ukáže, aký bude ďalší vývoj ekonomiky, a tým aj dopyt po rope. To naznačí, aké by mohlo byť rozhodnutie skupiny krajín známej ako OPEC+ o programe znižovania produkcie.povedal Novak.dodal minister s tým, že producenti by podľa neho mali prijať v súvislosti s dodávkami vyvážené rozhodnutie. Súčasný program o znižovaní produkcie vyprší 30. júna.