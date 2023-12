Novaka Djokoviča motivujú čoraz „hladnejší“ mladí hráči. Prebúdzajú vo mne tenisové zviera, vraví svetová jednotka

403 týždňov na vrchole

Wimbledon bol spúšťačom

14.12.2023 (SITA.sk) - Napriek tomu, že srbský tenista Novak Djokovič v tomto roku oslávil už 36. narodeniny a absolvoval len 12 turnajov, opäť sa stal najlepším hráčom skončenej sezóny.Dôkazov je hneď niekoľko: vyhral tri zo štyroch grandslamových turnajov, dovedna na siedmich zdvihol nad hlavu víťaznú trofej.Po siedmy raz sa stal sa aj šampiónom ATP Finals a rok po ôsmy raz zakončí ako svetová jednotka, pričom na vrchole je s prestávkami už neuveriteľných 403 týždňov.Na otázku, čomu za toto všetko vďačí, rodený Belehradčan odpovedal: "Inšpirujú ma mladí hráči, ktorí sú čoraz 'hladnejší' a zlepšujú sa z turnaja na turnaj. Sú pre mňa extra motivácia a prebúdzajú vo mne tenisové zviera,“ povedal Djokovič v relácii 60 minút v televízii CBS, citoval z neho web ATPtour.com.Djokovič v tomto roku vyhral Australian Open, Roland Garros aj US Open. Prehral iba jedno grandslamové finále, keď vo Wimbledone nestačil v piatich setoch na Španiela Carlosa Alcaraza A práve tento 20-ročný tenista sa najčastejšie spomína ako Djokovičov nástupca, ktorý by sa mohol dlhodobo udržať na prvej priečke rebríčka ATP. Zatiaľ na ňom pobudol 36 týždňov."Práve prehra vo finále Wimbledonu bola pre mňa spúšťač pre ďalšie zlepšenie do záveru roka. Povedal som si, že na amerických tvrdých povrchoch vyhrám všetko, čo sa dá, a nakoniec sa mi to aj podarilo,“ podotkol Djokovič.Pripomenul aj svoj celkový triumf na podujatí ATP Masters 1000 v Cincinnati, kde vo finále zdolal Alcaraza po 3 hodinách a 49 minútach 5:7, 7:6 (7), 7:6 (4). Išlo o najdlhšie finále na dva víťazné sety na okruhu ATP v histórii.Víťaz 98 turnajov na hlavnom profiokruhu tvrdí, že svoju hru stále dokáže zdokonaliť po mentálnej stránke."V tenise nie je žiadny fyzický kontakt, ale toho očného je až priveľa. Najdôležitejšie je sústrediť sa na seba a svoj výkon a nie pozerať sa na súpera ako pije vodu alebo vnímať reakcie publika. Navonok sa možno zdá, že to všetko po mentálnej stránke zvládam, ale v skutočnosti sa vo mne často odohráva tvrdý boj. Mentálna stránka je remeslo, na ktorom sa pracuje počas celej kariéry, ak chce byť hráč úspešný,“ dodal Djokovič.