Nováky podali odvolanie voči rozhodnutiu rezortu práce

Nováky 27. júla (TASR) - Mesto Nováky podalo ešte v máji odvolanie voči rozhodnutiu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorému mu zamietlo žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) na projekt rozšírenia kapacít materskej školy (MŠ). Reagovalo tak na okolnosti ohľadom platnosti vtedajšieho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Informovala o tom samospráva na oficiálnej stránke mesta.zdôvodnila podanie odvolania voči protestu radnica.O financie z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt rozšírenia kapacít MŠ požiadalo mesto ešte v júli minulého roka.doplnila samospráva. Samotná prokuratúra tak minulý rok vraj nemala výhrady voči rozsahu PHSR Nováky, jeho obsahu, štruktúre a ani spôsobu schválenia, teda predĺženia jeho platnosti.Občan Novák však podľa mesta opätovne podal podnet na prešetrenie, čoho výsledkom bol i protest prokurátora z januára tohto roka, v ktorom prokuratúra uviedla, že mesto Nováky nemá schválený Program rozvoja mesta Nováky, pričom starý Program hospodárskeho rozvoja mesta Nováky (2008 - 2013) nie je z hľadiska obsahovej štruktúry v súlade s ustanovením paragrafu zákona o podpore regionálneho rozvoja. Protest podala prokuratúra voči uzneseniu mestského zastupiteľstva z júla 2015, ktorým vzalo na vedomie informáciu o stave aktualizácie PHSR pre roky 2015 - 2020 a schválilo predĺženie platnosti PHSR na roky 2008 - 2013 až do času schválenia aktualizovaného dokumentu, ozrejmil pred časom zastupujúci hovorca Krajskej prokuratúry Trenčín Vlastimil Krokvička.uviedol na internetovej stránke mesta primátor Daniel Daniš.MPRV SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program žiadosť o NFP mestu neschválilo, a to začiatkom mája tohto roka.ozrejmil Michal Feik z rezortu pôdohospodárstva.Podozrenia z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a subvenčného podvodu v súvislosti s podaním žiadosti o NFP na projekt rozšírenia kapacít MŠ preverujú policajti Národnej protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), pred časom to potvrdil Martin Wäldl z oddelenia komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru s tým, že vzhľadom na prebiehajúce preverovanie nie je možné poskytnúť k veci bližšie informácie.Podľa samosprávy Novák má NAKA podozrenia z trestných činov preverovať na základe podnetu jedného z obyvateľov mesta.