Nováky povedie bývalý dlhoročný primátor DUŠAN ŠIMKA

Nováky 11. novembra (TASR) - Na primátorskú stoličku v Novákoch opäť zasadne bývalý dlhoročný primátor Dušan Šimka. Nezávislý kandidát, ktorý mesto viedol 24 rokov, porazil v sobotňajších (10.11.) voľbách do orgánov samosprávy obcí svojich piatich mužských protikandidátov, vrátane súčasného primátora Daniela Daniša (nezávislý). Vyplýva to z výsledkov volieb, ktoré zverejnila tamojšia mestská volebná komisia na webe mesta.Šimka získal z celkovo 1970 platných hlasov od voličov 533. Tesne druhý skončil súčasný primátor, ktorému dalo hlas 523 Nováčanov."Veľmi oceňujem a vážim si súčasné zvolenie za primátora mesta, a to z dôvodu, že mi občania v Novákoch dali dôveru siedmykrát, do môjho siedmeho volebného obdobia. O to viac to oceňujem, že toto siedme zvolenie do funkcie primátora prišlo po štvorročnej pauze a že občania mali možnosť posúdiť moju 24-ročnú prácu, a teraz porovnať s prácou súčasného primátora. Občania ma vrátili späť, dostal som dôveru, aby som pre nich robil ďalšie štyri roky," reagoval na výsledky volieb Šimka. Celkovo tak podľa neho je to počas jeho pôsobenia voľba na 28 rokov, čo považuje až za neuveriteľné a veľké ocenenie jeho práce.Väčšinu v 11-člennom nováckom mestskom zastupiteľstve budú mať nezávislí kandidáti, ktorých bude šesť. Troch mestských poslancov bude mať Smer-SD a po jednom strany Progresívne Slovensko a SaS. Záujmy obyvateľov budú aj nasledujúce volebné obdobie hájiť štyria súčasní mestskí poslanci.V Novákoch prišlo k volebným urnám 55,02 % voličov.