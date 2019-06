Nové autobusové linky v Prešove dovezú turistov až k opálovým baniam

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 12. júna (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) zaviedol počas letnej sezóny nové autobusové spojenie k najstarším opálovým baniam na svete. Linky sú v prevádzke od polovice mája každú sobotu a nedeľu trikrát za deň.Podľa Ley Heilovej z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK turisti môžu do konca septembra využiť nové autobusové spojenie na trase Prešov – Červenica, Opálové bane. Linka premáva od 18. mája každý víkend, a to v sobotu i nedeľu. Z Prešova odchádza autobus o 8.00 h, 13.00 h a 14.30 h. Návštevníkov dovezie k opálovým baniam cez rekreačnú oblasť Sigord za 40 minút.Odchod linky späť do Prešova je prispôsobený prehliadkam samotných opálových baní. Návštevníci môžu využiť spiatočnú linku do Prešova o 8.40 h, 13.40 h a 16.40 h.uviedol predseda PSK Milan Majerský.Turisti môžu navštíviť aj rekreačné stredisko Sigord, ktoré ponúka možnosť prechádzky po náučnom chodníku Sigordske koľečko či plavbu po vodnej nádrži. K dispozícii sú aj upravené ohniská.