Nové Bistro u Býka: V centre Prahy budú dostupné tie najlepšie slovenské chute

5.3.2024 (SITA.sk) -"Výrobky Tauris dovážame na český trh už roky a tešia sa tu rastúcej obľube. Na Slovensku patria k špičke v potravinárskom segmente. V Bistre u Býka, v samotnom srdci Prahy, si tak zákazníci budú môcť dopriať to, na čo sme najviac hrdí: ikonickú košickú tresku, spišské párky či najkvalitnejšiu oravskú slaninu. V bistre radi privítame nielen Slovákov, ktorí tu nájdu kúsok domova, ale aj miestnych a tiež turistov, ktorí chcú ochutnať pravé česko-slovenské špeciality," povedal prezident holdingu ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.Najtradičnejší rybí šalát zo Slovenska, Treska v majonéze, Malokarpatská saláma, Jelenia s hubami, Nitran či Carmen, Zipser šunka a Zipser párky s chuťou zo Spiša, Žitavská klobása, Domáce škvarky, Zipser kráľovský bok, vajíčkový, vlašský aj rybie šaláty… Stačí letmý pohľad do ponuky Bistra u Býka a je zrejmé, že toto miesto sa stane zdrojom dokonalých zážitkov so slovenskou gastronómiou. Základom budú slovenské produkty z portfólia renomovanej potravinárskej skupiny TAURIS, zastupujúce kvalitné masové produkty zo závodov v Rimavskej Sobote, Mojmírovciach, Košiciach aj zo Spiša, ktoré sa vyrábajú výhradne z čerstvého mäsa z vlastnej rozrábky.Kmotrami nového Bistra u Býka v Prahe sa stali obľúbená herečka Jiřina Bohdalová a rocker Pepa Vojtek. "Mám rada dobré jedlo, ale hlavne mám rada dobrých ľudí. A keď ide o pozvanie od Milanka Fiľa, s ktorým sme kamaráti už dlhé roky, vždy rada pozvanie prijmem. Už som skúsila aj špeciality, ktoré bistro ponúka a sú vynikajúce. Verím, že si nájde priaznivcov a stálych zákazníkov," povedala Jiřina Bohdalová.História závodu TAURIS siaha až do roku 1461. Súčasťou spoločnosti je od roku 2016 RYBA Košice, oceňovaný výrobca rybích delikates, vrátane "národnej rybacej pochúťky" treskoslovenskej tresky, ktorá sa v Košiciach vyrába už od roku 1954. Tá bude v Bistre u Býka tiež k dispozícii."Otvorenie Bistra u Býka v centre Prahy je čerešničkou na torte v dlhom zozname našej rozrastajúcej sa spoločnosti. Len vlani sme otvorili 13 nových značkových predajní Tauris Mäsiarstvo u Býka, vďaka ktorým sú naše čerstvé produkty bližšie k ľuďom," hovorí Richard Duda, generálny riaditeľ spoločnosti TAURIS a upresňuje, že k dnešnému dňu spoločnosť disponuje 113 predajňami.Spoločnosť TAURIS GROUP a.s. ječo je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.