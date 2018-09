Nové clá na čínsky tovar oznámi D. Trump možno už v pondelok

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 17. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump by mohol už v najbližších hodinách oznámiť nové dovozné clá na čínske produkty v hodnote 200 miliárd USD (171,10 miliardy eur). Uviedol to cez víkend americký denník The Wall Street Journal, ktorý sa odvolal na zdroje oboznámené so situáciou.Podľa The Wall Street Journal by zavedenie ciel mohol Trump oznámiť už v pondelok, pričom by mali byť 10-percentné, a nie 25-percentné, ako americká administratíva zvažovala ešte začiatkom augusta. K zníženiu výšky cla došlo po posúdení pripomienok k návrhu na zavedenie spomínaných ciel, podľa denníka sa však môžu zvýšiť, ak sa Trump rozhodne, že Peking neplní požiadavky USA v oblasti hospodárskej politiky.Od júla zaviedli USA voči Číne dovozné clá na tovar v celkovej hodnote 50 miliárd USD, pričom Peking na ne reagoval rovnakými krokmi. Odvetné clá zaviedol v rovnakej výške a na rovnaký objem dovozu. Trump medzitým pohrozil, že USA môžu uvaliť aj ďalšie clá, a to na čínsky tovar v hodnote 267 miliárd USD. Ak by sa tak stalo, Američania by uplatňovali dovozné clá prakticky na všetok tovar, ktorý Čína ročne do USA vyvezie.