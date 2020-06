Nové dane nechceme. Zamestnávatelia vyzvali Hegera, aby sa ohradil voči plánom Bruselu

Dane vraj majú pokryť záchranný balík

Škrty investícií a odchod firiem

15.6.2020 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia odmietajú koncepcie na obnovu ekonomiky po pandémii nového koronavírusu, ktoré počítajú so zavádzaním nových daní. Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) preto vyzvala ministra financií Eduarda Hegera , aby upustil od plánov zavádzania nových nepriamych daní a zároveň, aby sa ohradil voči plánom Európskej únie zavádzať nové európske dane."Tvrdé dopady koronavírusovej pandémie na svetovú aj slovenskú ekonomiku priniesli bezprecedentné opatrenia vyžadujúce nebývalú štátnu pomoc. Podnikatelia sú za ňu vďační, avšak upozorňujú, že by spätné pokrývanie týchto nákladov zavádzaním nových nepriamych daní nebolo férové," uvádza sa vo vyhlásení RÚZ.V tejto súvislosti upozorňujú aj na polemiky o zavádzaní nových celoeurópskych daní, ktoré majú pokryť náklady na financovanie avizovaného 750-miliardového záchranného balíka z Bruselu."Zavedenie nového zdroja založeného na dani z pridanej hodnoty, poplatku z nerecyklovaných plastových obalov a príjmu z obchodovania s emisiami kritizovalo podnikateľské prostredie už pri prvom návrhu viacročného finančného rámca v roku 2018. Výhrady neboli v európskych inštitúciách tlmočené dostatočne hlasne a Európska komisia nielenže z pôvodných zámerov neustúpila, ale prišla s novými návrhmi na zavedenie ďalších európskych daní," uvádzajú zamestnávatelia s tým, že aktuálne sa čoraz intenzívnejšie skloňuje zavedenie digitálnej dane pre nadnárodné digitálne spoločnosti, či korporátnych poplatkov pre nadnárodné korporácie.Zamestnávatelia varujú, že takéto opatrenia zavedené bez diskusie s jednotlivými krajinami a sektormi a s nerešpektovaním regionálnych, či odvetvových rozdielov prinášajú riziká fatálneho rozsahu.Zavedenie princípu poplatkov na základe spoločného konsolidovaného daňového základu firiem, ktorý je zvažovaný v prípade zavedenia korporátnych daní, vzbudzuje podľa nich obavy z narušenia doteraz platných pravidiel Európskej únie.Cielenie len na vybrané spoločnosti, ktoré by platili za svoju veľkosť a úspech by ich zas mohlo vyháňať mimo teritórium Európskej únie.V oboch prípadoch zavedenie nových daní podľa RÚZ vo všeobecnosti poškodí konkurencieschopnosť európskych podnikateľov. "V prípade Slovenska by zvýšenie daňového zaťaženia mohlo vyvolať fatálne následky v podobe škrtov investícií, či odchodu firiem do zahraničia," tvrdí únia.Namiesto hľadania najjednoduchších riešení by mal preto štát podľa RÚZ hľadať zdroje na financovanie ekonomických stimulov v úsporách.