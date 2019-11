Nové dokumenty odhaľujú fungovanie táborov v provincii Sin-ťiang

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 25. novembra (TASR) - Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov (ICIJ) získalo a prostredníctvom 17 tlačových orgánov zverejnilo v noci na pondelok ďalšie informácie o zadržiavacích táboroch v prevažne moslimskom regióne Sin-ťiang na severozápade Číny, kde je internovaných viac ako milión ľudí.Informovala o tom v pondelok agentúra AFP. Zverejnené dokumenty podľa nej svedčia o absolútnej kontrole čínskeho režimu nad internovanými - od frekvencie strihania vlasov až po časový plán zamykania dverí na barakoch.Podľa organizácií pre ľudské práva je v táboroch v Sin-ťiangu internovaných viac ako milión moslimov, najmä etnických Ujgurov. Peking toto číslo odmieta a hovorí o centrách odbornej prípravy, ktorými chce bojovať proti islamistickej radikalizácii.Správa z prostredia ICIJ prichádza týždeň po tom, čo denník The New York Times oznámil, že sa mu podarilo získať viac ako 400 strán interných dokumentov z Číny vrátane neverejných prejavov prezidenta Si Ťin-pchinga, ktorý v roku 2014 vyzval bez ľútosti bojovať protiv Sin-ťiangu.Najnovšie odhalenia sa týkajú súboru usmernení pre správu zadržiavacích táborov, ktoré v roku 2017 schválil veliteľ bezpečnostných zložiek v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang, ako aj správ tajných služieb o tom, ako polícia využíva umelú inteligenciu a zhromažďovanie údajov, aby si vytipovala ľudí alebo celé skupiny, u ktorých sa žiada internácia.V týchto smerniciach sa zadržiavaní označujú za, ktorí majú získaťV smerniciach je veľmi presne popísaný systém hodnoteniainternovaných, ich disciplína, ako aj ich horlivosť v prístupe kPodľa, ktorú predstavujú pre spoločnosť, sú zadeľovaní do troch skupín - podľa toho, či sa v ich prípade vyžaduje "obvyklé",, alebovedenie. V rámci skupín môže v závislosti od správania sa a výkonu daného jednotlivca dôjsť k preradeniu.Ľudia preživší internáciu vypovedali, že tam boli nútení učiť sa mandarínsku čínštinu a vzdať sa svojho jazyka a tradícií. Hovorili aj o bití, mučení a zneužívaní. Správanie "študentov" sa hodnotí bodovaním. Po prepustení sú zaraďovaní do systému nútených prác a ešte najmenej rok sú sledovaní políciou.Personál v "centrách" má v usmerneniach jasné inštrukcie, ako, ako zachovávať mlčanlivosť o existencii táborov, indoktrinovať zadržaných a riadiť a kontrolovať ich každodenný život vrátane prestávok, aby mohli ísť na toaletu.V smernici sa tak napríklad píše, že dvere do spoločných spální, chodieb a poschodí musia byť zamknuté na dva západy ihneď po tom, ako boli otvorené a znova zavreté. Spálne a učebne musia byť monitorované kamerovým systémom, a to bez slepých uhlov a tak, aby strážnici mohli dianie v nich sledovať v reálnom čase, nepretržite a detailne a okamžite nahlásiť každé podozrivé konanie.Personál musí študentov prísne riadiť a kontrolovať. Musí zabrániť ich úteku z triedy počas vyučovania, úteku počas vydávania jedál a prestávok na toaletu či na umývanie, ale aj počas lekárskeho ošetrenia či návštev príbuzných, uvádza sa v texte.Zamestnanci tábora boli tiež poučení, že je nutné zaistiť bezpečnosť potravín, predchádzať epidémiám vo vnútria zabrániťZadržané osoby pri sebe nesmú mať mobilný telefón, ale personál centra im má umožniť telefonický rozhovor aspoň raz týždenne a videočet aspoň raz za mesiac, abyuvádza sa v texte.Podľa agentúry DPA sa však zdá, že tieto usmernenia neboli plne implementované, keďže veľa Ujgurov a Kazachov novinárom povedalo, že o svojich zadržaných rodinných príslušníkoch nemali správy aj niekoľko mesiacov.Usmernenia tiež stanovujú, žemusia zostať vo väzbe najmenej jeden rok, aj keď sa toto pravidlo vždy neuplatňuje, o čom svedčia svedectvá bývalých väzňov zozbierané novinárskym združením ICIJ.Po prepustení z tábora je bývalý internovaný naďalej sledovaný políciou, a to najmenej rok, pričom sa vyhodnocuje jeho správanie a konanie.Podľa medializovaných správ sú internovaní po svojom prepustení zaradení do systému nútených prác.Čínske veľvyslanectvo v Londýne poprelo pravosť zverejnených dokumentov a označilo ich zauvádza sa vo vyhlásení veľvyslanectva. "S cieľom prevencie terorizmu boli zriadené odborné školiace a výcvikové strediská," píše sa v texte zverejnenom britským denníkom The Guardian.The Guardian je jedným z médií, ktoré dokumenty ICIJ zverejnili.