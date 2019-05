Nové elektronické rampy rozšíria vjazd a výjazd do žilinskej nemocnice

Na archívnej snímke zrekonštruovaná budova detskej pediatrie a ortopédie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 7. mája (TASR) – Staré rampy pri vjazde do areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Žilina nahradia štyri moderné elektronické zariadenia. Rozšíri sa tým vstup a výstup na motorové vozidlá. Popri ceste nemocnica vybuduje chodník.Podľa generálneho riaditeľa FNsP Žilina Igora Stalmaška prejde areálom nemocnice denne okolo 4500 vozidiel.uviedol.Hovorkyňa FNsP Žilina Lenka Záteková načrtla, že investícia je rozdelená do dvoch častí. Dodávka elektronických rámp je vo výške 66.480 eur a stavebné práce sú v rozsahu 64.325 eur.Okrem zmien na vozovke pribudnú vedľa pavilónu patológie aj dva chodníky pre peších a cyklistov.spresnil vedúci oddelenia hospodárskych činností FNsP Žilina Pavol Záň.Plánovaná je tiež oprava pokračujúceho chodníka v smere k pavilónu gynekológie a pôrodníctva, ktorý v týchto miestach poškodzujú predovšetkým autá pri nesprávnom parkovaní.zdôraznil Záň.Nový parkovací systém chce nemocnica uviesť do prevádzky v lete.