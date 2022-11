Nové krajské zastupiteľstvo a staronový župan Prešova, Milan Majerský zložili sľuby

Tri základné body

21.11.2022 (Webnoviny.sk) - Staronový predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský a s ním aj 62 zo 65 poslancov krajského zastupiteľstva dnes v historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove zložilo predpísaný sľub a ujali sa tak svojich volených funkcií. Pre Majerského ide o druhé volebné obdobie, v októbrových spojených voľbách uspel so ziskom viac ako 42 percent všetkých hlasov.„V prvom rade je tu výzva na spoluprácu so všetkými poslaneckými klubmi, lebo bez spolupráce nebudú ani výsledky. Potom chcem nadviazať na tri základné body, a to sú cesta, práca a rodina. Vieme, že cesty boli najväčším problémom samosprávneho kraja, preto chceme pristúpiť zodpovedne aj v tomto volebnom období k tomu, aby sme vyčlenili čo najviac finančných prostriedkov na budovanie dobrej infraštruktúry. Komunikujeme aj s investormi, ktorí postupne prichádzajú na územie samosprávneho kraja. V piatok som mal rokovanie s ministrom hospodárstva Karlom Hirmanom, ktorý potvrdil prísľub spoločnosti Bosch, ale sú ´na ceste´aj ďalší potencionálni investori, ktorí by zabezpečili prácu pre obyvateľov nášho kraja,“ povedal Majerský.Nový poslanecký zbor tvorí 65 poslancov, o troch viac ako v predchádzajúcom volebnom období. Na úvodnom zasadnutí chýbala trojica Ján Hirčko, Martin Lajoš a Luciána Hoptová, ktorí sľub zložia na niektorom z nadchádzajúcich zasadnutí. V novom krajskom parlamente svoj post z predchádzajúcich volieb obhájilo 39 poslancov. Bude v ňom osem žien, čo je rovnaký počet ako v uplynulom volebnom období. Väčšinu nového zloženia Zastupiteľstva PSK budú tvoriť nezávislí kandidáti, ktorých je 27. Druhé najpočetnejšie zastúpenie majú so 16 poslancami zhodne koalície Hlas-SD Szövetség-Aliancia a tiež KDH Za ľudí , z ktorej podporou kandidoval aj staronový župan Milan Majerský.V zastupiteľstve vznikli štyri poslanecké kluby. Predsedníčkou poslaneckého klubu KDH, SaS a Za ľudí, ktorý má 20 členov, sa stala Andrea Turčanová . Rovnako 20-členný je aj poslanecký klub Hlas-SD a nezávislí. Jeho predsedom je Richard Eliáš. Deväť členov má Klub nezávislých poslancov (NEKA), jeho predsedom je Štefan Bieľak , a štvrtý klub sa volá Spolu za región, ktorý má osem členov. Jeho predsedom sa po dodatočnom zložení poslaneckého sľubu stane Ján Hirčko. Klub zatiaľ ako podpredseda vedie Jozef Kmec. Zvyšných osem poslancov ostalo nezaradených.Po diskusiách s poslaneckými klubmi predložil predseda PSK zastupiteľstvu na úvodnom pracovnom zasadnutí dva návrhy na podpredsedov – za klub NEKA navrhol Štefana Bieľaka a za klub KDH, SaS a Za ľudí Jozefa Kanuščáka . Zastupiteľstvo oboch potrebnou nadpolovičnou väčšinou schválilo. Za zvolenie Bieľaka do funkcie hlasovalo 50 zo 61 prítomných poslancov. Kanuščáka vo funkcii podporilo 32 poslancov. Zvyšní boli proti alebo sa zdržali. Obom stanovili pracovný úväzok na 30 percent s účinnosťou od 1. decembra. Klub Hlas-SD a nezávislí navrhoval za tretieho podpredsedu Michala Kaliňáka , tento návrh ale Majerský neakceptoval a nepredložil. Uviedol ale, že je pripravený akceptovať iné mená. Poslanci na prvom pracovnom rokovaní odsúhlasili aj zloženie jedinej – finančnej komisie. Jej predsedníčkou ostala podobne ako v uplynulom období Zuzana Bednárová