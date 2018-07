Nové kúpalisko v Hriňovej bude mať tri menšie bazény

Ilustračný snímok. Foto: TASR/Milan Drozd Foto: TASR/Milan Drozd

Hriňová 6. júla (TASR) - Obyvatelia Hriňovej by sa po dvoch desaťročiach opäť mali kúpať vo vlastnom kúpalisku. Mesto je pred podpisom zmluvy s dodávateľom stavby, ktorý by mal na mieste starého kúpaliska vybudovať nové. Namiesto pôvodného 50-metrového bazéna má ale postaviť tri menšie vodné plochy.Podľa primátora Hriňovej Stanislava Horníka úpravou vznikne 25-metrový plavecký bazén so siedmimi dráhami, druhý bazén bude relaxačný a tretí detský.Prestavbu bude financovať mesto. Zo súťaže vzišla spomedzi dvoch uchádzačov ako víťazná pražská spoločnosť Metrostav. Kúpalisko má postaviť za 706.800 eur.Mesto chcelo najskôr na mieste pôvodného kúpaliska postaviť biokúpalisko. Od tejto formy realizácie ale upustilo.pripomenul Horník.Stavba nového kúpaliska bola aj jednou z hlavných požiadaviek obyvateľov Hriňovej v lokálnej ankete. Časť vysúťažených peňazí plánuje staviteľ prestavať ešte v tomto roku. Kapacita kúpaliska bude 636 ľudí. Súčasťou majú byť aj vodné atrakcie a obslužné objekty. Projekt počíta so stavbou prevádzkovej budovy, šatne so sprchami a stánkami s občerstvením.Hriňovské kúpalisko zatvorili koncom 90. rokov uplynulého storočia pre zastaranú technológiu. Na opravy bolo treba stále viac a viac peňazí. Keď sa natrvalo zatvorilo, vybavenie sa postupne rozkradlo.Kúpalisko má po dokončení prevádzkovať mesto prostredníctvom vlastnej spoločnosti Verejnoprospešné služby.