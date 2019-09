Nové logo MS žien do 18 rokov 2020 bude zdobiť aj čičmanský vzor

Slovenská hokejistka Iveta Karafiátová, archívna foto. Foto: TASR/ Oliver Ondráš Foto: TASR/ Oliver Ondráš

Bratislava 12. septembra (TASR) - Sedem mesiacov po svetovom šampionáte mužov bude Bratislava hostiť ďalšie významné hokejové podujatie. Na prelome rokov – od 26. decembra do 3. januára – sa v hlavnom meste zíde osem najlepších krajín na historicky 13. svetovom šampionáte žien do 18 rokov najvyššej divízie. Organizačný výbor MS predstavil vo štvrtok oficiálne logo.uviedla v tlačovej správe riaditeľka OV 2020 IIHF majstrovstiev sveta žien do 18 rokov Ľubomíra Kožanová.Ústredným motívom je postava hokejistky na pozadí štátnej vlajky Slovenskej republiky. Autorom emblému je grafik Slovenského zväzu ľadového hokeja Matej Murko, ktorý pri príprave loga spolupracoval aj priamo s Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF).prezradil.pokračoval Murko.Zaujímavosťou je, že výsledne logo nie je jediné, ktoré musel Murko pripraviť.Úvodný zápas šampionátu je naplánovaný na 26. decembra. Niečo vyše tri mesiace do začiatku šampionátu sú už v plnom prúde aj prípravy. Turnaj bude hostiť Zimný štadión Vladimíra Dzurillu v Bratislave-Ružinove, na ktorom sa využijú obe ľadové plochy.uviedla Kožanová.IIHF pridelila organizáciu turnaja Slovensku na kongrese v máji tohto roku v Bratislave.dodala riaditeľka OV.