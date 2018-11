Nové Mesto chce vylepšiť participáciu občanov, spustilo dotazník

Na archívnej snímke Rudolf Kusý Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 12. novembra (TASR) – Bratislavské Nové Mesto chce vylepšiť spôsoby zapájania obyvateľov do rozvoja mestskej časti a jeho komunít. Zmapovať postoje občanov k participácii, ich informovanosť, ale zistiť tiež ochotu zapájať sa do vecí verejných a spolurozhodovať o časti rozpočtu sa samospráva rozhodla prostredníctvom dotazníka. Na tri desiatky otázok môžu obyvatelia odpovedať do 20. decembra.uviedol pre TASR Miroslav Švec, vedúci prieskumu Kancelárie pre participáciu verejnosti. Súčasťou dotazníka sú aj socio-demografické otázky, ktoré majú pomôcť identifikovať rozdiely medzi rôznymi skupinami obyvateľov, napríklad mužmi a ženami, mladšou generáciou a seniormi či medzi cyklistami a motoristami.Takto zozbierané údaje budú slúžiť najmä na zefektívnenie procesu participácie, lepšie nastavenie zberu podnetov, nápadov a pripomienok od Novomešťanov a ich spolurozhodovanie o prioritách mestskej časti.podotkol novomestský starosta Rudolf Kusý.Dotazník je zverejnený na webovej stránke mestskej časti.