Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 29. júla (TASR) – Bratislavské Nové Mesto pripravuje viaceré nové cyklotrasy. Väčšina z nich by mala viesť cez mestské komunikácie, mestská časť je preto v kontakte s bratislavským magistrátom. Samospráva zároveň o jednej z cyklotrás rokuje aj s obchodným centrom na Vajnorskej ulici.uvádza novomestský starosta Rudolf Kusý na sociálnej sieti.Samospráva chce byť rovnako nápomocná aj pri ďalších cyklotrasách, pri ktorých chce pripraviť projekty a predložiť ich mestu na realizáciu. Takto mestská časť pripravuje cyklotrasu na Odborárskej ulici, ktorá by sa mala cez park prepojiť s Račianskou ulicou.Projektová dokumentácia je hotová pre obojsmernú cyklotrasu na Tomášikovej ulici popri Kuchajde.poznamenáva Kusý s tým, že mestská časť zabezpečí jej ďalšie pokračovanie.Samospráva rokuje s vedením obchodného centra neďaleko Kuchajdy o cyklotrase, ktorá by viedla po Vajnorskej ulici, od Bajkalskej po areál kúpaliska. Chystá tiež prepojenie Vajnorskej a Račianskej cez Zátišie, na čo sa mestskej časti podarilo získať sponzora.podotýka Kusý.