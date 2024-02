Nové ministerstvo nie je dostatočne pripravené a jeho vznik vzbudzuje obavy, kritizujú progresívci

Vízia sa pripravuje

1.2.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR nemalo vzniknúť, ak nebolo dostatočne pripravené. V oblasti športu môže dokonca viac problémov vyrobiť ako vyriešiť, upozornil vo štvrtok poslanec za Progresívne Slovensko Dávid Dej.Nové ministerstvo pod patronátom Slovenskej národnej strany (SNS) na čele s ministrom a jej nominantom Dušanom Keketim vzniká oficiálne 1. februára na základe účinnosti novely tzv. kompetenčného zákona.„Minister Dušan Keketi po vymenovaní povedal, že vízia sa pripravuje a dávajú sa dokopy dáta. Tomu sa však mala koalícia venovať dávno pred vznikom nového ministerstva. Je absurdné hľadať zmysel existencie nového ministerstva až potom, ako bolo vytvorené,” uviedol Dej.Poslanec má výhrady aj voči avizovanej agende vznikajúceho ministerstva: „Vidíme, ako veľmi tejto vláde záleží na zlepšovaní podmienok pre korupčné správanie. Zámer naliať viac peňazí do športových zväzov, v ktorých chýbajú adekvátne kontrolné štruktúry, preto vzbudzuje otázky,” poznamenal Dej s tým, že bez transparentného a efektívneho využitia financií zostane lepšia podpora športu len prázdnym sľubom.„Rovnako nedáva zmysel orientácia ministerstva na vrcholový a výkonnostný šport, keďže školský šport zostáva v kompetencii ministerstva školstva. Toto rozdelenie môže vytvoriť väčšiu bariéru medzi športom pre všetkých a profesionálnym športom,” podotkol Dej. Ďalšie riziko vidí v presune národnej lotériovej spoločnosti Tipos do sféry vplyvu SNS.„Bude to viesť k dosadzovaniu ľudí bez relevantnej kvalifikácie do kľúčových pozícií, ako to vidíme na ministerstve životného prostredia . Naše obavy len posilňuje nedávna nominácia Róberta Vitteka za predsedu dozornej rady,” dodal Dej.V poradí 15. slovenské ministerstvo prevezme kompetencie v oblasti cestovného ruchu z ministerstva dopravy a v oblasti športu z ministerstva školstva . V pôsobnosti ministerstva budú aj organizácia na podporu a propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel a spoločnosť Tipos, ktorá fungovala v rámci rezortu financií Predstavitelia cestovného ruchu, profesijné združenia a organizácie vo Zväze cestovného ruchu Slovenskej republiky (ZCR) vznik ministerstva podporili. Opozícia založenie ministerstva kritizovala ako zbytočné a trafiku pre šéfa národniarov.