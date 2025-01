Nové O2 Spolu: vytvorte si v apke skupinu s rodinou či kamarátmi a získajte 10 eur každý mesiac

Prečo sa oplatí spojiť sa do skupiny O2 Spolu:



Získate odmenu 10 € každý mesiac, ktorú si viete poslať priamo na svoj účet



Automaticky čerpáte dáta zo spoločnej rezervy vždy, keď ich potrebujete



Nemusíte myslieť na dáta mimo EÚ, pretože na prvých 24 hodín ich máte zdarma



Môžete zaplatiť faktúry za blízkych, aj keď nemajú svoje služby na vašej faktúre



O2 Spolu funguje bez viazanosti, bez nutnosti prenášať služby na jednu faktúru a bez podmienky aktivácie špecifickej kombinácie služieb



Slováci majú radi výhody zo spoločných služieb

17.1.2025 (SITA.sk) - Nové O2 Spolu Členovia O2 Spolu skupiny sa môžu tešiť z mesačnej odmeny až do výšky 10 eur, 30 GB dátovej rezervy a roamingu bez obáv aj mimo krajín EÚ. Stačí si jednoducho spolu s rodinou, kolegami či kamarátmi založiť skupinu – a čím viac programov si skupina spojí, tým viac výhod automaticky získava.Skupinu O2 Spolu je možné vytvoriť úplne jednoducho spojením už dvoch programov v O2 aplikácii. Pridaním ďalších programov postupuje vytvorená skupina na vyššie úrovne s ešte lepšími benefitmi. Aktuálne možno spojiť programypričom v blízkej dobe sa bude dať do skupiny pridať aj program. Členovia O2 Spolu si môžu užívať všetky benefity bez akýchkoľvek záväzkov a spájať programy rôznych ľudí.Skupina s dvomi programami začína na Úrovni 1, skupina s tromi programami prejde na Úroveň 2 a skupina so štyrmi a viac programami získava Úroveň 3. Skupinu si môže založiť aj jednotlivec, ktorý využíva viaceré služby.Novinkou je rola správcu, vďaka ktorej bude skupina pod lepšou kontrolou.Atraktívnym benefitom nového O2 Spolu je, ktorú v plnej výške získava skupina s minimálne štyrmi programami. Ak skupinu tvoria tri programy, zákazníci získavajú odmenu vo výškeĎalšou výhodou je štedrá dátová rezerva odpodľa počtu programov v skupine. Zákazníci po vyčerpaní svojich dát z programu automaticky čerpajú každý mesiac ďalšie dáta zo spoločnej dátovej rezervy.Všetci členovia skupiny získajú automaticky a bezplatne balík Roaming bez obáv, vďaka ktorému môžu dátovaťbez starostí aj po pricestovaní do krajiny. K dispozícii majú každý mesiacs platnosťou podľa zúčtovacieho obdobia daného programu. Po pricestovaní do krajiny mimo EÚ si tak môžu nájsť hotel, zavolať cez videohovor svojej rodine či blízkym, alebo zavolať taxík bez stresu a obáv z drahších dátových prenosov.Zákazníci si pri vytváraní skupiny O2 Spolu nemusia prepisovať svoje paušály pod jednu osobu, čo znamená maximálne pohodlie a flexibilitu. Operátor navyše sprístupňuje jednoduchý spôsob, ako si v rámci skupiny pohodlne vyrovnávať faktúry. V okamihu vystavenia faktúry iného člena O2 Spolu sa príslušná suma automaticky zobrazí v O2 aplikácii, pričom zákazník ju môže rýchlo uhradiť – či už ide o faktúru starých rodičov, detí alebo iných členov skupiny. Pre zachovanie súkromia aplikácia nezobrazuje podrobné detaily faktúr, ako napríklad výpis hovorov. Operátor navyše plánuje rozšírenie funkcií o správu služieb ostatných členov skupiny, opäť prostredníctvom O2 aplikácie. Týmto spôsobom O2 výrazne zjednodušuje správu telekomunikačných potrieb rodiny bez toho, aby zákazníkov nepriamo nútil k nepohodlnému a často nelogickým prepisovaním paušálov na iných členov rodiny.Nové O2 Spolu budú môcť zákazníci využívať v novej verzii O2 aplikácie dostupnej postupne po 4. februári 2025. Súčasní zákazníci doteraz platnej služby O2 Spolu prejdú na vynovenú verziu automaticky od 17. februára 2025.Aj dáta ukazujú, že Slováci sa nebránia výhodám zo spoločných služieb – či už sa jedná o streamingové platformy alebo vernostné aplikácie. Až 7 z 10 oslovených Slovákov uviedlo, že je pre nich finančne výhodnejšie robiť niektoré aktivity spoločne ako rodina, a takmer 40 % respondentov využíva výhody na rôzne programy či služby v rámci rodiny či komunity, vďaka ktorým šetria peniaze alebo získavajú benefity. Vyplýva to z aktuálneho januárového prieskumu agentúry Ipsos pre O2 Slovakia, ktorý bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie 1046 respondentov.Informačný servis