Nové odhady dôsledkov sucha naznačujú, že sa situácia zhoršuje

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 6. augusta (TASR) - Po obilninároch a hydinároch na dôsledky veľkého sucha bijú v Nemecku na poplach aj chovatelia úžitkových zvierat.Spolková ministerka poľnohospodárstva Julia Klöcknerová na sklonku minulého týždňa v Berlíne povedala, že sa v jej rezorte situácia dramaticky zhoršuje. Dodala, že farmárom treba rýchlo pomôcť, aby nedošlo k nadmerným núteným porážkam najmä dojníc.Od krajinských vlád žiadala, aby rýchlo vypracovali programy pomoci, ktoré bude jej úrad upravovať.Úroda obilnín by mala byť ešte slabšia, než sa v predchádzajúcich týždňoch odhadovala. Prvé prognózy ju odhadovali na 41 miliónov, ale teraz sa odhaduje, že bude okolo 36 miliónov ton. V dobrých rokoch sa ich urodilo o 10-12 miliónov ton viac.Köcknerová zdôraznila, že sa o pomoci farmárom orientovaným prevažne na rastlinnú výrobu rozhodne až koncom augusta, keď budú známe konečné výsledky tohtoročnej žatvy.Ministerka už o situácii v nemeckom poľnohospodárstve informovala aj vládu. Škody budú citeľné, ale niektoré regióny trpia suchom viac, iné menej. V najhoršej situácii sú farmy na severe a východe republiky.Zlá situácie je v mnohých regiónoch s objemovým krmivom pre úžitkové zvieratá. Po skosení ďateliny sa s jej druhou a treťou kosbou v tomto roku už nedá počítať.Rýchlo sa znižujú vyhliadky aj na dobrú úrodu kukurice. Chovatelia úžitkových zvierat musia krmivo kupovať už teraz, čo je niekedy ťažká úloha. Východná Európa ako dodávateľ neprichádza do úvahy po tom, ako sa v nej objavil africký mor ošípaných.Jedinou možnosťou zostáva nákup drahej sóje. Mliečne farmy sú po nedávnej cenovej kríze takmer bez rezerv.Problémom pre farmárov sa stáva aj rastúca porážka úžitkových zvierat. Ich cena klesá. Expert na živočíšnu výrobu Matthias Kohlmüller uviedol, že v júni a júli spracujú bitúnky týždenne 17.000 až 19.000 kráv. V tomto roku ich býva až 22.000. "Táto ponuka zosilňuje pokles ceny hovädziny," uviedol expert. Začiatkom augusta dostávajú chovatelia za kilogram porážkovej hmotnosti kravy 2,65 eura. Vlani v rovnakom období bola jeho cena 3,18 eura. Zlacnenie mäsa však nemá vplyv na zákazníkov. V lete klesá oň záujem každoročne, do istej miery preto, lebo mnoho ľudí je na dovolenke.