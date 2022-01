Nové opatrenia sú podľa Hlasu-SD výsmechom kultúry, Laššáková preto očakáva ministerkinu rezignáciu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.1.2022 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) považuje rozhodnutie vlády uvoľniť opatrenia pre kultúru v režime (očkovaní, prekonaní – OP) a do 50 sediacich návštevníkov za výsmech slovenskej kultúre. Informovala o tom hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková.„Ak si zoberieme, že sála opery SND má kapacitu 900 miest, sála činohry 600 miest, Divadlo Nová scéna 600 miest a podobne je to aj v iných mestách, zjavne kultúra dostala od vlády facku" uviedla nezaradená poslankyňa Ľubica Laššáková (Hlas-SD).Podľa nej sa stačilo inšpirovať susedným Českom, kde sú jasne stanovené pravidlá pre OP už od 26. novembra a pri kultúrnych akciách tam môže byť maximálne 1 000 sediacich osôb.„Zase sa niečo prijalo od stola a bez konzultácie s predstaviteľmi kultúry. Je to potvrdenie, že rezort vedie nekompetentná ministerka, neschopná obhajovať záujmy slovenskej kultúrnej obce. Očakávam, že po tomto rozhodnutí ponúkne svoju rezignáciu," povedala Laššáková.