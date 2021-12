Nové podozrenia o rozkrádaní Prvej pomoci môžu byť systémovým zlyhaním, Tomáš volá po vyvodení zodpovednosti

Okruh podozrivých je vraj širší

Môže ísť o systémové zlyhanie

20.12.2021 (Webnoviny.sk) - Ďalšie vážne podozrenia z rozkrádania pandemickej finančnej pomoci môžu definitívne potvrdiť, že štát systémovo zlyhal pri kontrole jej vyplácania. Vyhlásil to podpredseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) a poslanec parlamentu Erik Tomáš v súvislosti s aktuálnymi zisteniami Transparency International Slovensko.Zo schémy Prvá pomoc podľa organizácie podozrivo odtieklo 3,44 milióna eur do schránkovej firmy Brigádnici s.r.o. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková.Má ísť o firmu bez prevádzky so sídlom na adrese malej garzónky a s pochybnými majiteľmi v pozadí. Len nedávno prišli novinári s odhalením, že až 24 miliónov eur z tejto pomoci neoprávnene pristálo na účtoch viacerých schránkových firiem.V tomto prípade už čelia obvineniu bývalé pracovníčky úradu práce v Pezinku, pričom okruh podozrivých osôb je podľa tlačovej správy Hlasu-SD omnoho širší.„Keď to vyplávalo na povrch po prvýkrát, minister Krajniak tvrdil, že išlo len o jeden chrapúnsky podvod a ním nariadená celoslovenská kontrola vraj ukázala, že všetky žiadosti okrem tých pezinských boli oprávnené. Nový prípad však odhaľuje, že to pravdepodobne nebola pravda,” dodal Tomáš.Podľa neho platby pre spoločnosť Brigádnici s.r.o. odišli z úradu práce Bratislava - Staré mesto.„Ak sa potvrdí, že ďalší úrad práce nezákonne vyplatil milióny eur schránkovej firme, pôjde o systémové zlyhanie a minister práce musí vyvodiť politickú zodpovednosť, po ktorej sme volali už minule,” uzavrel Tomáš.