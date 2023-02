Nové ponuky bývania v Petržalke

Koľko projektov máte momentálne v predaji? Ako ste spokojní s ich aktuálnym predajom? Môžete porovnať situáciu s predchádzajúcimi obdobiami?

8.2.2023 (SITA.sk) - Slovenská developerská spoločnosť VI GROUP pôsobí na trhu už takmer 18 rokov. Počas tohto obdobia navrhla a postavila niekoľko architektonicky pútavých stavieb, vytvorila nové domovy či priestory pre firmy. Výhodou spoločnosti je, že od návrhu až po finálnu stavbu si všetky procesy riadi sama pod jednou "strechou". Jej zakladateľmi sú architekti a urbanisti Richard a Juraj Duškovci. O ich plánoch, ale aj aktuálnych projektoch, porozprával viac - jeden z nich.

Koľko projektov máte momentálne v predaji? Ako ste spokojní s ich aktuálnym predajom? Môžete porovnať situáciu s predchádzajúcimi obdobiami?

J: V porovnaní s predchádzajúcim obdobím, pociťujeme mierny pokles záujmu o kúpu novej nehnuteľnosti. Dopyt zo strany kupujúcich máme, ale predaj nejde tak rýchlo, ako tomu bolo doteraz. V rámci Slovenska máme v ponuke aktuálne 7 projektov.

Váš posledný dostavaný projekt sa nachádza v Petržalke. Ide o Polyfunkčný objekt Septimo 2 – Offices? Prečo ste sa rozhodli s výstavbou práve v tomto prostredí?

J: Snažíme sa dynamicky reagovať na potreby trhu. Okolie bývalého priemyselného závodu Matador, vnímame ako oblasť s veľkým potenciálom, nielen čo sa týka rozvoja bývania, ale aj ako vhodného prostredia na podnikanie.V tejto oblasti už naša spoločnosť postavila úspešné projekty ako Septimo 1, Septimo 2 či Matadorku, ktorá sa so svojím elegantným dizajnom stala jej určujúcou dominantou a za ktorú sme získali cenu EAE, ocenenie za mimoriadne energeticky efektívnu budovu v Európe.Rozhodli sme preto naprojektovať polyfunkčný objekt, ktorý by využil tento potenciál ďalej a priviedol do tejto oblasti aj nové pracovné príležitosti pre ľudí, ktorí tu bývajú.Projekt sme začali tvoriť v roku 2017, keď nikto nepredpokladal, aký vplyv na trh, pracovné prostredie, ale i na život jednotlivcov, bude mať pandémia a všetky následné krízy.

Polyfunkčný objekt Septimo 2 – Offices, nebol svojou prvotnou funkciou plánovaný ako bytový dom. Prečo ste nakoniec požiadali o zmenu kvalifikácie stavby?

J: Stavali sme objekt s primárnym účelom vytvorenia nových kancelárskych priestorov, nie bytov. Vložili sme nemalé úsilie do tvorby webovej stránky, predajných podkladov či marketingu, avšak bez výsledku. V danej lokalite nebol záujem o administratívne priestory.Zmenili sme aj predajnú stratégiu a priestory sme v konečnej fáze ponúkali nie len na odkúpenie, ale aj na prenájom. Logickým vyústením z celej situácie bolo preprojektovať objekt a zmeniť jeho funkciu.Zákonnou cestou, a to vydaním záväzného stanoviska hl. mesta Bratislava, ktoré je nevyhnutným pre započatie zmeny kvalifikácie stavby, sme sa do toho mohli pustiť.

Zmena prekvalifikovať funkciu stavby sa nestretla s pozitívnym prijatím v MČ Bratislava – Petržalka, a v tomto ohľade avizovala urobiť kroky, ktorými by chcela napadnúť rozhodnutie už vyššie spomenutého stanoviska. Ako to celé vnímate?

J: Pokiaľ MČ Petržalka chce využiť legislatívne možnosti, ktoré má, my im v tom samozrejme brániť nemôžeme. Proces zmeny funkcie stavby je na druhej strane, zákonným prostriedkom developera, ktorý môže využiť. Akurát nás mrzí, že dochádza k zbytočnému "strašeniu" našich klientov či potenciálnych kupcov.Nie sme na trhu žiadni nováčikovia. Kým sa niečo buduje a projektuje trvá to dlhé obdobie. Mnohokrát sme boli nútení projekty upravovať, aby sme sa dostali ku konsenzu medzi tým, čo chceme priniesť my a tým, čo nám povoľujú územné plány danej lokality, zákonné rámce či pripomienky mestských částí. Ako developer nebudujeme len náš projekt, ale aj prostredie v ktorom sa nachádza.Vytvárame infraštruktúru, revitalizujeme okolité prostredie či budujeme verejnoprospešné stavby ako ihriská, cyklotrasy, komunitné záhrady či mnoho iných vecí, častokrát nad rámec toho, čo je našou povinnosťou.

Keď sa rozprávame o mestskej časti Petržalka, v tejto lokalite ste práve začiatkom roka začali s terénnymi úpravami k vášmu novému projektu Topoľčianska. Ako pokračujete s jeho výstavbou?

J: Naši skúsení architekti navrhli projekt, ktorý využije potenciál daného prostredia v blízkosti Draždiaku a zapadne do okolitého intravilánu. Pôjde o modernú stavbu s nízkymi nákladmi na bývanie. Predpokladaný koniec výstavby je naplánovaný na 2. kvartál 2025. Momentálne sme teda ešte len na začiatku.Obyvatelia môžu očakávať pozitívne zmeny v bezprostrednom okolí stavby i po jej dobudovaní. Na naše náklady rozširujeme časť komunikácie Topoľčianska, ktorá sa tak stane opäť obojsmernou, a zároveň budujeme nové verejné parkovacie miesta. Zachovanie existujúcej zelene je pre nás jednou z priorít, takže rozšírením časti komunikácie nedôjde k žiadnemu výrubu. Navyše vysádzame stromovú alej pozdĺž novej pešej trasy. Ešte by som rád doplnil, že našim projektom nezaberáme a ani nerušíme žiadne existujúce verejné parkoviská. Práve naopak, v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta, pripravujeme v tejto lokalite projekt garážového domu, ktorý by mal výrazne zlepšiť situáciu s parkovaním v danej lokalite.Ešte by som rád doplnil, že našim projektom nezaberáme žiadne existujúce verejné parkoviská. Práve naopak, v spolupráci s mestskou časťou, pripravujeme v tejto lokalite projekt garážového domu.

Okrem slovenského trhu, pôsobíte aj v zahraničí. Máte pobočku v Českej republike i Poľsku. Aké projekty tam máte rozbehnuté, prípadne pripravujete?

Pôsobíme dokonca aj na Ukrajine, ale naše plány zastavil stále pretrvávajúci vojnový konflikt.V Českej republike sme práve tento rok začali s výstavbou projektu Kolčavka a minulý rok sme dokončili Velvaria Residence, v ktorom nám ostalo už len niekoľko posledných voľných bytov a nebytových priestorov. Obidva projekty sa nachádzajú v Prahe. V Poľsku, presnejšie v meste Lodž, máme rozpracovaný zatiaľ jeden projekt.