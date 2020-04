Nové pravidlá môžu pripraviť pendlerov o prácu, Ďuriš Nicholsonová navrhuje tri úpravy

Ustanovenia nemajú logiku

Zbytočná záťaž pre tisícky ľudí

Systémové riešenie a nie drahý test

21.4.2020 - Je zbytočné, aby sa pendleri na hraniciach preukazovali výsledkami testov na Covid-19. Zhodujú sa na tom poslankyne Európskeho parlamentu (EP) Miriam Lexmann (KDH/EPP) a Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS/EPP) aj podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Juraj Šeliga (Za ľudí).Ak chce niečo také štát vyžadovať od ľudí, mal by im to podľa nich preplácať. O tom, že sa budú musieť od 1. mája pendleri preukázať pri každom vstupe na Slovensko negatívnym testom na koronavírus, rozhodol ústredný krízový štáb.Nicholsonová tvrdí, že sa na ňu ako na predsedníčku Výboru pre sociálne veci a zamestnanie EP obracajú desiatky ľudí. Nové pravidlá môžu podľa nej pendlerov pripraviť o prácu a príjem alebo ich naopak zatvoria v práci a oddelia od rodiny.„Niektoré z ustanovení navyše nemajú žiadnu logiku. Napríklad podmienka mať pri sebe test starý jeden mesiac – ten predsa už dávno stratil akúkoľvek výpovednú hodnotu,“ uvádza europoslankyňa.Nichoslonová sa preto obrátila na krízový štáb, ktorý rozhoduje aj o ustanoveniach pre cezhraničných pracovníkov a pendlerov.Navrhuje mu tri úpravy - zvýšiť pásmo za hranicami z 30 km minimálne na 100 km, uznávať výsledky testov, ktoré si ľudia nechajú urobiť aj inde ako na Slovensku a negatívne testovaných dávať do domácej, nie štátnej karantény za využitia moderných aplikácií alebo náramkov pôvodne určených pre domáce väzenie.Navrhuje tiež posudzovať pendlerov ako domácich alebo im preplácať testy, prípadne ich testovať na náklady štátu.Poslanec Šeliga si bol osobne pozrieť situáciu pendlerov na hraničnom priechode Rajka, medzi Slovenskom a Maďarskom. Na základe toho v utorok rovnako požiadal hlavného hygienika Jána Mikasa, aby prehodnotil niektoré opatrenia a znížil tak byrokraciu, ktorej sú denno-denne vystavení občania SR.Myslí si, že pokiaľ ľudia neprichádzajú z ohnísk nákazy, nie je dôvod, prečo by pri sebe museli mať test na koronavírus.„Test, ktorý je mesiac starý nemá žiadnu výpovednú hodnotu. Nehovoriac o tom, že jeden test stojí približne 70 eur a ak sa má testovať celá rodina sú to stovky eur. Ide o zbytočnú záťaž pre tisícky našich občanov,“ konštatoval Šeliga.Pre pendlerov treba systémové riešenia, nie drahý test, myslí si europoslankyňa Lexmann. Upozorňuje na to, že Rakúsko, Česko či Maďarsko nevyžadujú potvrdenie o negatívnom teste na Covid-19 od Slovákov, ktorí žijú alebo pracujú na ich území a denne prechádzajú cez hranice. Toto bezpečnostné opatrenie má podľa nej dobrý úmysel, ale aj negatívne dopady.„Ak jeden test dnes stojí asi 70 eur, pre štvorčlennú rodinu to znamená mesačne 280 eur navyše. Väčšina rodín je dnes už beztak nielen finančne ťažko skúšaná. Keď štát testuje zdarma komunity občanov, prečo si títo občania, ktorí tiež platia dane na Slovensku, majú hradiť testy sami?“ pýta sa Lexmann.Členka Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci upozorňuje, že Slováci žijúci v pohraničí majú rovnaký nárok na bezplatné testy ako všetci slovenskí občania.Je podľa nej otázne, či Slováci, ktorí žijú 30 kilometrov od hraníc a denne migrujú na Slovensko, sú viac rizikoví ako obyvatelia, ktorí rovnako denne dochádzajú za prácou, nákupmi či lekármi desiatky kilometrov v rámci krajiny.„Samozrejme, ak vývoj ukáže nutnosť prísnejších opatrení, treba k nim pristúpiť. Dnes potrebujeme prijať systémové riešenie namiesto povinného testu, ktorý i tak nič nezaručuje,“ navrhuje Lexmann.Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR budú pendleri povinní sa od 1. mája preukázať negatívnym testom na ochorenie Covid-19 pri každom vstupe na Slovensko.