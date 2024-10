Nové predsedníctvo Maďarskej aliancie sa obráti na Pellegriniho, aby vetoval transakčnú daň

Odmietajú zvyšovanie zaťaženia ľudí

4.10.2024 (SITA.sk) - Mimoparlamentná strana Maďarská aliancia sa obráti listom na prezidenta Petra Pellegriniho so žiadosťou, aby vetoval zákon prijatý parlamentom o dani z transakcii.Poukazuje na to, že prijatá daň z transakcií zasiahne okrem širokej verejnosti aj všetky naše inštitúcie, dokonca aj tie, ktoré pôsobia v oblasti charity.Reťazec transakčných daní by podľa Maďarskej aliancie v konečnom dôsledku mohol zvýšiť infláciu o niekoľko percent.„Pokiaľ ide o vládny konsolidačný balík, strana odmieta akékoľvek zvyšovanie finančného zaťaženia obyvateľstva. Predsedníctvo si uvedomuje hospodársku situáciu v krajine, ale je pre ňu neprijateľné, že vláda nie je ochotná efektívne šetriť aj na sebe,“ zhodlo sa nové predsedníctvo strany pod vedením predsedu Lászlóa Gubíka na svojom prvom zasadnutí.Zároveň víta, že prezident už podpísal zvýšenie rozpočtu Fondu pre kultúru menšín z 8,3 milióna eur na 8,8 milióna eur.Vedenie strany víta skutočnosť, že agentúra Focus jej namerala podporu nad hranicou zvoliteľnosti do parlamentu na úrovni 5,2 percenta, ale prikladá tomuto faktu len takú váhu, akú si v skutočnosti zaslúži.„Veríme skôr profesionalite a svedomito vykonanej práci ako pozlátku prieskumov verejnej mienky, lebo výsledky poctivej politickej práce sú omnoho trvácnejšie ako výsledky akéhokoľvek prieskumu,“ uviedla Maďarská aliancia.Strana tiež poukazuje na to, že časť reformy vzdelávania, ktorá sa týka stredných škôl, môže mať vplyv aj na maďarské stredné školy.„Zachovanie neporušenej siete stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským je v našom životnom záujme, a preto vedenie strany bude v blízkej budúcnosti iniciovať stretnutie s riaditeľmi týchto škôl,“ uviedla Maďarská aliancia.Strana sa chce v budúcnosti viac otvoriť mladým ľuďom, preto spúšťa stážový program pre plnoletých mladých ľudí, najmä maďarských študentov žijúcich v Bratislave, ktorí by mali napomáhať v každodennej práci v centrále strany.