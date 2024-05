Nové priestory, v ktorých má sídliť rezort cestovného ruchu, považuje minister Keketi za dobrý „deal“.

Bolo predložených 15 ponúk

Ministerstvo výber konzultovalo

Stanovenie celkovej ceny

29.5.2024 (SITA.sk) - Minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nom. SNS ) považuje priestory, v ktorých bude sídliť jeho ministerstvo, za dobrý „deal".Súhlasí s tým, že kancelárie v centre Bratislavy na brehu Dunaja sú najvýhodnejšie pre štát, pretože z troch finálnych ponúk bola práve táto najlacnejšia. Sídlom ministerstva cestovného ruchu a športu majú byť priestory Skladu číslo 7 pri bratislavskom obchodno-administratívnom centre pri Dunaji. Ministerstvo cestovného ruchu a športu uplynulý týždeň agentúru SITA informovalo, že v mesiacoch február až apríl zabezpečilo realitný prieskum trhu s cieľom nájsť vhodný priestor pre sídlo rezortu.Tvrdí, že proces prebiehal pod dohľadom Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) a taktiež, že proces výberu budúceho zmluvného vzťahu útvar odsúhlasil. Podľa medializovaných informácií však ÚHP tvrdí, že nedostal analýzu. Minister Keketi v stredu pre médiá uviedol, že zástupcovia útvaru sedeli v komisii počas výberu nového priestoru.„Do komisie boli prizvaní hneď od začiatku, takže ich názor bol vyjadrený v rámci komisie. Boli súčasťou komisie, ktorá odsúhlasila a predložila ministrovi návrh," uviedol v stredu pred rokovaním vlády. Dodal, že predložených bolo celkovo 15 ponúk, z ktorých sa vybrali tri spĺňajúce všetky podmienky náležité k tomu, aby sa mohli čo najskôr nasťahovať.Ministerstvo podľa hovorkyne Silvie Vlaskovej dané priestory nepovažuje za luxusné, ale sú, samozrejme, nové a plne vybavené a pripravené k okamžitému používaniu.„Z predložených cenových ponúk komisia vyhodnotila aj najhospodárnejšiu dĺžku obdobia budúceho nájmu, a to na obdobie desať rokov, nakoľko ponuky 5+5 a sedem rokov boli rádovo nákladnejšie, a to v niektorých prípadoch o tri eurá na meter štvorcový," pokračovala Vlasková pre agentúru SITA.Tvrdí, že pri rozhodovaní o finálnej voľbe zásadnú úlohu zohrala dispozícia budovy, pripravenosť daných priestorov či kvalita technického vybavenia. Ministerstvo podľa jej slov konzultovalo celý výber s rezortom financií a spomínaným Útvarom hodnoty za peniaze, ktorý proces výberu budúceho zmluvného vzťahu odsúhlasil.Rezort cestovného ruchu súčasne pri hodnotení ceny za meter štvorcový nájmu, ceny za služby neoddeliteľne spojené s budovou, dispozíciu priestorov, ich pripravenosť a technické vybavenie, celkovú kvalitu budovy zo stavebného a bezpečnostného hľadiska i vhodnosť lokality, v ktorej sa nachádza, posudzovalo ponuky podľa pravidiel útvaru.„Zásadným faktorom stanovenia celkovej ceny bol dispozícia daných priestorov, a teda nutnosť veľkosti prenajatej plochy k dispozícii daného priestoru, niektoré priestory obsahujú vyššie percento spoločných priestorov, ktoré sa zarátajú do celkovej ceny, čo znamená, že je potrebné prenajať viac metrov štvorcových, a to tvorí rozdiel medzi jednotlivými ponukami. Dôležitú úlohu zohrali aj náklady, ktoré sú spojené s prípadnou potrebou prerábania priestorov, či budúce investície do renovácie a opráv, ktoré sú pri starších budovách značne vyššie," vysvetlila Vlasková.