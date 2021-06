Nové sankcie zo Západu sa rovnajú ekonomickej vojne, varuje Bielorusko

Sankcie uškodia najmä obyvateľom

Opozičného novinára vytiahli z lietadla

22.6.2021 (Webnoviny.sk) - Nové západné sankcie na Bielorusko pre nútený odklon dopravného lietadla sa podľa Minsku rovnajú vyhláseniu „ekonomickej vojny“. Bielorusko pohrozilo odvetnými opatreniami.Spojené štáty americké, Európska únia (EÚ), Spojené kráľovstvo a Kanada uvalili sankcie na niekoľkých bieloruských popredných predstaviteľov.Ministri členských štátov EÚ zároveň pripravili sériu sankcií zameraných na kľúčové časti Bieloruského exportu - vývoz uhličitanu draselného, ktorý je bežnou prísadou do hnojív, či ropných výrobkov.Bieloruský rezort zahraničia odsúdil plány EÚ na sektorové sankcie. Tie podľa neho uškodia bežným ľuďom a „hraničia s vyhlásením ekonomickej vojny“.Ministerstvo varovalo, že Bielorusko bude nútené prijať odvetné opatrenia, ktoré ublížia spoločnostiam zo Západu.Bieloruská letová kontrola nariadila 23. mája letu spoločnosti Ryanair z Grécka do Litvy pre údajnú bombovú hrozbu odklon do Minsku. Tam po pristátí úrady zatkli opozičného novinára Ramana Prataseviča, ktorý bol na palube.EÚ následne v súvislosti s incidentom zakázala bieloruským aerolíniám prelety nad jej územím aj používanie jej letísk.