Nové sankčné clo USA na čínske tovary viedlo k silným burzovým stratám

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 3. augusta (TASR) – Zlá nálada na nemeckej akciovej burze z konca 31. týždňa sa len tak ľahko nerozplynie. Po oznámení nových sankčných ciel na čínske tovary prezidentom USA Donaldom Trumpom, je zrejmé, že medzi oboma veľmocami došlo k eskalácii obchodnej vojny, čím sa akciové trhy dostali pod nový tlak.Dax, hlavný index nemeckej burzy, sa v piatok (2. 8.) dostal pod dôležitú psychologičku hranicu 12.000 bodov. Týždeň uzavrel na hodnote 11.872,44 bodu. Za deň klesol o 3,11 % a dostal sa na úroveň zo začiatku júna. Dax v porovnaní s piatkom (26. 7.) oslabil o 4,4 %. Za týždeň výraznejšie klesol naposledy v októbri 2018.," komentoval novú situáciu trhový analytik Salah Bouhmidi z brokerskej spoločnosti DailyFX. Dodal, že účastníci trhu to hodnotia negatívne a tlačia trhy smerom dolu. Obchodný konflikt sa môže dostať do nového štádia a stať sa silnejšou záťažou pre burzy a reálnu ekonomiku. Je otázne, či sa Dax, ktorý sa dostal pod 12.000 bodov, v nasledujúcich dňoch vráti na hodnotu zo začiatku tohto týždňa.Geopolitické uvoľnenie centrálnych bánk už nemá nijaký pozitívny účinok na akciový trh. „,“ uviedla nemecká krajinská banka LBBW vo svojom týždennom prehľade. Fedu, americkej centrálnej banke, sa jeho najnovším znížením svojej základnej úrokovej sadzby nepodarilo vyvolať na akciovom trhu nové kurzové fantázie.Očakáva sa, že v novom týždni uverejnia správy o polročnom hospodárení ďalšie nemecké koncerny, ktoré sú na indexe Dax. V pondelok (5. 8.) to bude plynárenský koncern Linde, v utorok ho budú nasledovať výrobca spotrebného tovaru Beierdorf a Nemecká pošta. V stredu uverejnia polročné výsledky výrobca pneumatík Continental, výrobca elektrickej energie E.ON, zaisťovňa poisťovní Munich Re a finančná spoločnosť Wirecard. Vo štvrtok uzavrú obdobie správ o vývoji hospodárenia za polrok ešte výrobca športových potrieb Adidas, Deutsche Telekom, farmaceutická firma Merck KGaA a priemyselná spoločnosť Thyssenkrupp.