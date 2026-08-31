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31. augusta 2026
Nové sídlo ministerstva za viac ako 85 miliónov? Opozícia hovorí o „Kukurici 2“ a biznise pre developerov – VIDEO
Hnutiu sa zároveň nepozdáva ani pozadie materiálu, ktorí bol predložený narýchlo a hneď aj schválený. Minister vnútra
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31.8.2026 (SITA.sk) - Hnutiu sa zároveň nepozdáva ani pozadie materiálu, ktorí bol predložený narýchlo a hneď aj schválený.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok chce postaviť nové administratívne sídlo rezortu za viac ako 85 miliónov eur. Zámer ministra ostro kritizuje Hnutie Slovensko, ktoré hovorí o Šutajovej Kukurici 2. Poslanci Roman Mikulec a Gábor Grendel z Hnutia Slovensko dokonca hovoria o „biznise na rozlúčku“ a darčeku pre developerov.
Matovičovo hnutie považuje tento krok za nehoráznosť v čase konsolidácie, a v čase, keď policajti, hasiči či horskí záchranári trpia nedostatkom základného vybavenia a čelia znižovaniu reálnych platov.
„Je to absolútna nehoráznosť v čase konsolidácie, v čase, keď celá vláda Roberta Fica hovorí ľuďom, vrátane policajtov, hasičov, horských záchranárov a zamestnancov ministerstva vnútra, že treba konsolidovať, že treba šetriť. Je to absolútna nehoráznosť v čase, keď policajti, hasiči, horskí záchranári a rovnako tak zamestnanci ministerstva vnútra v štátnej a verejnej službe pociťujú, že majú menšie platy v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi,“ zdôraznil Mikulec. Súčasne upozornil, že záchranné zložky od ministra očakávali práve plnenie jeho sľubov o navýšení platov, obnove vozového parku a základom výstroji, nie nové kancelárie pre úradníkov.
Hnutiu sa zároveň nepozdáva ani pozadie materiálu, ktorí bol predložený narýchlo a hneď aj schválený. Materiál podľa Mikulca obsahuje klamstvá, napríklad o predaji plne využívaných internátov policajných škôl v Košiciach a v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. „Šutaj Eštok si na záver svojho funkčného obdobia chystá zjavne nejaký kšeft. A ja sa pýtam, s akými ľuďmi a komu budú predávané tie budovy. Pre koho je tento kšeft pripravený? Pre koho sú tieto milióny, ktoré zase vytečú niekde von oknom?“ pýta sa Mikulec.
Podľa Grendela navyše projekt nedáva z hľadiska priorít rezortu žiadny zmysel. Upozornil, že je tu riziko obohatenia sa súkromných spoločností na úkor štátu. Otázkou tak podľa neho je, či je toto naozaj dôležité. „Nové luxusné sídlo pre ministerstvo vnútra, pre vedenie ministerstva vnútra. Sú už všetky policajné stanice na Slovensku zrekonštruované? Sú všetky hasičské stanice na Slovensku zrekonštruované? Teraz je ten správny čas, aby konečne aj minister mal nové luxusné sídlo na nábreží Dunaja? Určite nie!“ skonštatoval poslanec.
Podľa Grendela ide o vedomé zbavovanie sa lukratívnych štátnych budov, z ktorých môžu mať profit súkromné subjekty. „Ak Kaliňák môže mať nové luxusné sídlo Kukuricu za sedemdesiat miliónov, tak noví ministri vnútra budú mať nové luxusné sídlo za osemdesiat miliónov. Toto môže skončiť ako darček pre developerov,“ vyhlásil Grendel. Zároveň dodal, že rezort sa ide zbaviť budov, ktoré má v Bratislave na lukratívnych adresách.
„Pre nich je smerodajné, koľko peňazí dokážu vyžmýkať z takýchto budov na lukratívnych adresách, ako ich premenia, ako si na tom zarobia,“ doplnil Grendel, podľa ktorého by bolo najlepšie, aby minister vnútra tento biznis zastavil.
Obzvlášť zarážajúce podľa neho je, že minister to urobil alibistickým spôsobom a nechal si to schváliť na vláde. Podľa Grendela si tak chcel umyť ruky s tým, že ide o kolektívne rozhodnutie vlády. Hnutie Slovensko vyzvalo premiéra Robert Fica (Smer-SD) a celú vládu, aby tento materiál znovu prerokovali, projekt zastavili a ušetrené peniaze dali na potreby policajtov, hasičov a horských záchranárov.
Minister vnútra na pondelkovej tlačovej reakcii označil slová opozície za klamstvá. Treba si najskôr podľa neho preštudovať materiál, ktorý schválila vláda. Ako priblížil, na tomto materiáli pracovali viac ako dva roky. Upozornil, že stav nehnuteľností ministerstva vnútra je katastrofálny.
Je podľa jeho slov viac ako 14 administratívnych budov, kde dnes sídlia len samotní úradníci ministerstva. Šutaj Eštok informoval, že chystajú aj prehliadku pre novinárov, aby videli, v akom katastrofálnom stave sú administratívne priestory.
„Minulý týždeň v stredu sme museli zatvoriť časť budovy na Pribinovej ulici, kde statický posudok hovorí o tom, že doslova padá úradníkom na hlavu celá budova,“ zdôraznil minister s tým, že tieto budovy sú zároveň v obrovskom investičnom dlhu. Preto vykonali analýzu, ktorá prešla aj Útvarom hodnoty za peniaze, od ktorého na základe dát a argumentov dostali súhlas s celým projektom.
Cieľom podľa ministra je, aby sa zo 14 budov dostalo do štyroch administratívnych budov a zefektívnili tak aj využívanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Súčasťou projektu je aj vybudovanie novej administratívnej budovy na Pribinovej ulici, kde dnes ministerstvo sídli. Podotkol, že Bratislava je moderné rozvíjajúce sa mesto, a budova je pri nábreží, preto jej chcú dať aj nejaký vzhľad, čomu sa podľa ministra poteší aj primátor Bratislavy.
Šutaj Eštok upozornil, že ak ide o túto budovu, tak ide o z hľadiska ekonomických nákladov o nulovo neutrálnu operáciu. „Pretože my máme dnes množstvo nevyužívaných budov a majetku, ktorý chátra, a práve z toho chceme získať prostriedky určené na rekonštrukciu budovy na Pribinovej ulici,“ doplnil minister s tým, že v tejto súvislosti budú musieť na nejaké obdobie využívať nájmy v rámci budov.
Zároveň minister podotkol aj v súvislosti s predajom budov, že ide o dlhodobú vec, pričom on, ako minister, to možno už nestihne dokončiť, pretože je limitovaný svojím mandátom vrámci volieb. „Je tu povinnosť začať krok po kroku. Jednak z hľadiska spustenia predajov, verejných obstarávaní či štúdií. Ja to robím bez ohľadu na to, či bude ministrom ja. Možno tam bude pán Spišiak, nedajbože Mikulec či niekto iný. Budú mať aspoň rozbehnutý proces,“ doplnil minister.
Rezort vnútra spresnil, že rozpočtovo zámer zahŕňa výstavbu novej administratívnej budovy v predpokladanej hodnote, odhadovo 36 miliónov eur, a komplexnú rekonštrukciu súčasného sídla v hodnote 25 miliónov eur. Ďalších 42 miliónov eur súvisí s nadobudnutím dvoch budov. Zároveň ministerstvo odmieta tvrdenia, že sa budú rušiť policajné internáty v Bratislave a v Košiciach. Konkrétne budovy, ktoré budú predmetom predaja alebo zámeny, rezort upresní v ďalšej fáze prípravy projektu.
Zdroj: SITA.sk - Nové sídlo ministerstva za viac ako 85 miliónov? Opozícia hovorí o „Kukurici 2“ a biznise pre developerov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok chce postaviť nové administratívne sídlo rezortu za viac ako 85 miliónov eur. Zámer ministra ostro kritizuje Hnutie Slovensko, ktoré hovorí o Šutajovej Kukurici 2. Poslanci Roman Mikulec a Gábor Grendel z Hnutia Slovensko dokonca hovoria o „biznise na rozlúčku“ a darčeku pre developerov.
Matovičovo hnutie považuje tento krok za nehoráznosť v čase konsolidácie, a v čase, keď policajti, hasiči či horskí záchranári trpia nedostatkom základného vybavenia a čelia znižovaniu reálnych platov.
„Je to absolútna nehoráznosť v čase konsolidácie, v čase, keď celá vláda Roberta Fica hovorí ľuďom, vrátane policajtov, hasičov, horských záchranárov a zamestnancov ministerstva vnútra, že treba konsolidovať, že treba šetriť. Je to absolútna nehoráznosť v čase, keď policajti, hasiči, horskí záchranári a rovnako tak zamestnanci ministerstva vnútra v štátnej a verejnej službe pociťujú, že majú menšie platy v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi,“ zdôraznil Mikulec. Súčasne upozornil, že záchranné zložky od ministra očakávali práve plnenie jeho sľubov o navýšení platov, obnove vozového parku a základom výstroji, nie nové kancelárie pre úradníkov.
Darček pre developerov
Hnutiu sa zároveň nepozdáva ani pozadie materiálu, ktorí bol predložený narýchlo a hneď aj schválený. Materiál podľa Mikulca obsahuje klamstvá, napríklad o predaji plne využívaných internátov policajných škôl v Košiciach a v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. „Šutaj Eštok si na záver svojho funkčného obdobia chystá zjavne nejaký kšeft. A ja sa pýtam, s akými ľuďmi a komu budú predávané tie budovy. Pre koho je tento kšeft pripravený? Pre koho sú tieto milióny, ktoré zase vytečú niekde von oknom?“ pýta sa Mikulec.
Podľa Grendela navyše projekt nedáva z hľadiska priorít rezortu žiadny zmysel. Upozornil, že je tu riziko obohatenia sa súkromných spoločností na úkor štátu. Otázkou tak podľa neho je, či je toto naozaj dôležité. „Nové luxusné sídlo pre ministerstvo vnútra, pre vedenie ministerstva vnútra. Sú už všetky policajné stanice na Slovensku zrekonštruované? Sú všetky hasičské stanice na Slovensku zrekonštruované? Teraz je ten správny čas, aby konečne aj minister mal nové luxusné sídlo na nábreží Dunaja? Určite nie!“ skonštatoval poslanec.
Podľa Grendela ide o vedomé zbavovanie sa lukratívnych štátnych budov, z ktorých môžu mať profit súkromné subjekty. „Ak Kaliňák môže mať nové luxusné sídlo Kukuricu za sedemdesiat miliónov, tak noví ministri vnútra budú mať nové luxusné sídlo za osemdesiat miliónov. Toto môže skončiť ako darček pre developerov,“ vyhlásil Grendel. Zároveň dodal, že rezort sa ide zbaviť budov, ktoré má v Bratislave na lukratívnych adresách.
„Pre nich je smerodajné, koľko peňazí dokážu vyžmýkať z takýchto budov na lukratívnych adresách, ako ich premenia, ako si na tom zarobia,“ doplnil Grendel, podľa ktorého by bolo najlepšie, aby minister vnútra tento biznis zastavil.
Katastrofálny stav budovy ministerstva
Obzvlášť zarážajúce podľa neho je, že minister to urobil alibistickým spôsobom a nechal si to schváliť na vláde. Podľa Grendela si tak chcel umyť ruky s tým, že ide o kolektívne rozhodnutie vlády. Hnutie Slovensko vyzvalo premiéra Robert Fica (Smer-SD) a celú vládu, aby tento materiál znovu prerokovali, projekt zastavili a ušetrené peniaze dali na potreby policajtov, hasičov a horských záchranárov.
Minister vnútra na pondelkovej tlačovej reakcii označil slová opozície za klamstvá. Treba si najskôr podľa neho preštudovať materiál, ktorý schválila vláda. Ako priblížil, na tomto materiáli pracovali viac ako dva roky. Upozornil, že stav nehnuteľností ministerstva vnútra je katastrofálny.
Je podľa jeho slov viac ako 14 administratívnych budov, kde dnes sídlia len samotní úradníci ministerstva. Šutaj Eštok informoval, že chystajú aj prehliadku pre novinárov, aby videli, v akom katastrofálnom stave sú administratívne priestory.
„Minulý týždeň v stredu sme museli zatvoriť časť budovy na Pribinovej ulici, kde statický posudok hovorí o tom, že doslova padá úradníkom na hlavu celá budova,“ zdôraznil minister s tým, že tieto budovy sú zároveň v obrovskom investičnom dlhu. Preto vykonali analýzu, ktorá prešla aj Útvarom hodnoty za peniaze, od ktorého na základe dát a argumentov dostali súhlas s celým projektom.
Nulovo neutrálna operácia
Cieľom podľa ministra je, aby sa zo 14 budov dostalo do štyroch administratívnych budov a zefektívnili tak aj využívanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Súčasťou projektu je aj vybudovanie novej administratívnej budovy na Pribinovej ulici, kde dnes ministerstvo sídli. Podotkol, že Bratislava je moderné rozvíjajúce sa mesto, a budova je pri nábreží, preto jej chcú dať aj nejaký vzhľad, čomu sa podľa ministra poteší aj primátor Bratislavy.
Šutaj Eštok upozornil, že ak ide o túto budovu, tak ide o z hľadiska ekonomických nákladov o nulovo neutrálnu operáciu. „Pretože my máme dnes množstvo nevyužívaných budov a majetku, ktorý chátra, a práve z toho chceme získať prostriedky určené na rekonštrukciu budovy na Pribinovej ulici,“ doplnil minister s tým, že v tejto súvislosti budú musieť na nejaké obdobie využívať nájmy v rámci budov.
Zároveň minister podotkol aj v súvislosti s predajom budov, že ide o dlhodobú vec, pričom on, ako minister, to možno už nestihne dokončiť, pretože je limitovaný svojím mandátom vrámci volieb. „Je tu povinnosť začať krok po kroku. Jednak z hľadiska spustenia predajov, verejných obstarávaní či štúdií. Ja to robím bez ohľadu na to, či bude ministrom ja. Možno tam bude pán Spišiak, nedajbože Mikulec či niekto iný. Budú mať aspoň rozbehnutý proces,“ doplnil minister.
Rezort vnútra spresnil, že rozpočtovo zámer zahŕňa výstavbu novej administratívnej budovy v predpokladanej hodnote, odhadovo 36 miliónov eur, a komplexnú rekonštrukciu súčasného sídla v hodnote 25 miliónov eur. Ďalších 42 miliónov eur súvisí s nadobudnutím dvoch budov. Zároveň ministerstvo odmieta tvrdenia, že sa budú rušiť policajné internáty v Bratislave a v Košiciach. Konkrétne budovy, ktoré budú predmetom predaja alebo zámeny, rezort upresní v ďalšej fáze prípravy projektu.
Zdroj: SITA.sk - Nové sídlo ministerstva za viac ako 85 miliónov? Opozícia hovorí o „Kukurici 2“ a biznise pre developerov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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