Nové vedenie futbalovej Nitry predĺžilo mandát trénerovi Gerimu

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Dano Veselský Foto: FOTO TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 7. novembra (TASR) - Futbalistov Nitry povedie do konca tejto sezóny Fortuna ligy trénerská dvojica Gergely Geri – Henrich Benčík. Rozhodlo o tom nové vedenie klubu. Geri mal viesť mužstvo iba dočasne. Vo funkcii nahradil Mariána Süttöa po prehra v Zlatých Moravciach 0:1. Informoval o tom web FK Nitra.Na stredajšom valnom zhromaždení FC Nitra a.s. sa rozhodlo aj o novom zložení predstavenstva klubu a taktiež dozornej rady. Do funkcie predsedu predstavenstva zvolili Milana Červeňa, ktorý bude mať na starosti ekonomickú stránku klubu, podpredsedom sa stal Martin Práznovský, zodpovedný za právne veci v klube a za člena predstavenstva zvolili Miloša Šimončiča. Ten bude mať na starosti športové záležitosti. Členmi dozornej rady sa stali: Jiří Magyar, Tomáš Seko, Jozef Kotula, Stanislav Bečica a Jozef Chudý.