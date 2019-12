Nové VIVO! Bratislava žne úspechy Foto: VIVO! Bratislava Foto: VIVO! Bratislava

Foto: VIVO! Bratislava Foto: VIVO! Bratislava

Foto: VIVO! Bratislava Foto: VIVO! Bratislava

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. decembra (OTS) - Tento inovatívny prístup priniesol svoje ovocie v podobe zvýšenej návštevnosti.Nákupné centrum v priebehu roku 2019 podstúpilo rekonštrukciu interiéru, ktorej cieľom bolo spríjemniť návštevnícky zážitok a vytvoriť pocit takzvaného „domova mimo domova“. V praxi to znamená, že v interiéroch VIVO! Bratislava sa skvie viac zelene a drevených dizajnových prvkov alebo že návštevníci si môžu vychutnávať pohodlné priestory na sedenie a oddych s nabíjacími stanicami. Modernizáciou prešiel aj orientačný systém, ktorý je dnes intuitívnejší, ale pribudli aj eskalátory a parkovacie systémy v garážach.Modernizácia nákupného centra znamenala aj príchod nových obchodov. Do VIVO! Bratislava prišiel supermarket Lidl, ktorý návštevníkom z blízkeho aj širšieho okolia privítali s nadšením. Okrem neho sa nákupné centrum môže pochváliť aj desiatkami nových obchodov vrátane módnych značiek Reserved, Mohito, Cropp či Sinsay. K nim sa následne pridali aj ďalšie prevádzky s.Oliver, Tchibo alebo Big Star.K úspešnému príchodu značky VIVO! na Slovensko sa vyjadril aj, Country Manager Slovak Republic spoločnosti Immofinanz, ktorá je vlastníkom VIVO! Bratislava: „Návštevníci zmeny, ktoré so sebou prinieslo VIVO! Bratislava, privítali. Oceňujú nové a väčšie priestory, v ktorých sa dá lepšie orientovať. Potešili ich nové obchody, ale zároveň ocenili, že ostali aj stáli nájomcovia, na ktorých už boli zvyknutí. Pozitívne hodnotia aj príchod supermarketu Lidlu. Táto spokojnosť sa prejavila aj na rastúcej návštevnosti v porovnaní s minulým rokom.