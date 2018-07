Nové Zámky budú mať vlastnú eurobankovku s motívom Hlavného námestia

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván

Nové Zámky 9. júla (TASR) – Mesto Nové Zámky bude mať svoju vlastnú eurobankovku. Ústredným grafickým motívom bude obrázok novozámockého Hlavného námestia, autorom grafického návrhu je Peter Kopaj. Bankovka s nulovou hodnotou poteší predovšetkým zberateľov, nie je určená do peňažného obehu ani ju neprijme žiadny automat. Do predaja bude oficiálne uvedená počas jarmoku pri príležitosti cirkevného sviatku porciunkula, informovali organizátori podujatia. Pripravených je 7000 bankoviek. Novozámocký jarmok sa uskutoční od 26. do 28. júla.Novozámocká nulová suvenírová eurobankovka je veľká ako dvadsaťeurovka. Vyrobená je na papieri používanom pri výrobe pravých bankoviek, obsahuje množstvo ochranných prvkov používaných na pravých bankovkách.Myšlienka vydávania suvenírových eurobankoviek s nulovou hodnotou prišla z Francúzska v roku 2015. Zámerom je propagácia kultúrnych a historických pamiatok Európy a podpora turizmu. Na Slovensku bolo doteraz vydaných päť eurobankoviek s nulovou hodnotou s motívmi Banskej Bystrice, Košíc, Bratislavy, Oravského hradu a hradu Červený Kameň. Bratislavská bankovka dokonca vyšla s tlačovou chybou, čo mohlo zvýšiť jej zberateľskú hodnotu.