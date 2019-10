Nové Zámky doma vysoko podľahli Slovanu, výhry maďarských tímov

Na snímke zľava Milan Bartovič (Trenčín) a brankár Andrej Košarišťan (Košice) v zápase 16. kola Tipsport Ligy HK Dukla Trenčín - HC Košice v Trenčíne 25. októbra 2019. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

HC Mikron Nové Zámky - HC Slovan Bratislava 1:5 (0:1, 1:4, 0:0)



Góly: 26. Štumpf (Múčka, Hatala) - 20. Matoušek (Meszároš, Zigo), 26. Šedivý (Abdul, Meszároš), 29. Miklík (Matoušek), 35. Pance (Miklík, Bačik), 37. Pance (Meszároš, Urbánek). Rozhodovali: Lokšík, Rencz (Maď.) - Jedlička, Kis-Király (Maď.), vylúčení: 6:7, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2237 divákov



Nové Zámky: Kristín (37. Pavlas) – Šmach, Mikuš, Hatala, Ordzovenský, Hain, Drtina, Dlugoš – Pospíšil, Urban, Jurík – Štumpf, Hruška, Bajtek – Jakúbek, Fábry, Rogoň – Múčka, Ondrušek, Bečka



Slovan: Habal – Bačik, Sersen, Hudec, Meszároš, Šedivý, Demo – Bondra, Zigo, Abdul – Jendek, Puliš, Matoušek - Žitný, Kukumberg, Sloboda – Miklík, Urbánek, Pance

Hokejisti HC Košice zvíťazili v piatkovom zápase 16. kola Tipsport ligy na ľade Dukly Trenčín 4:3 po predĺžení a nájazdoch.



HK Dukla Trenčín – HC Košice 3:4 pp a sn (0:0, 1:1, 2:2 – 0:0, 0:1)



Góly: 34. Štach (Mikyska, Valach), 58. Sojčík (Mikyska, McCormack), 59. Sádecký (Sojčík, McCormack) - 26. Bezúch (Chovan, Belluš), 44. Klhůfek (Skokan), 45. Majdan (Haščák, Chovan), rozhodujúci nájazd Skokan. Rozhodovali: Baluška, D. Konc st. - D. Konc ml., Frimmel, vylúčení? 5:3, navyše: Sládok (Trenčín) 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky 1:0, oslabenia: 0:0, 3614 divákov



Trenčín: Valent – Starosta, McCormack, Štach, Rajnoha, Kajínek, Sládok, Stacha, Krajč – Sojčík, Mikyska, Alderson – Lapšanský, Sádecký, Valach – Bartovič, J.Švec, Mich.Hlinka – Džugan, Ferényi, Chromiak



Košice: Košarišťan – Repe, T.Slovák, D.Růžička, Čížek, J.Cibák, Michalčin, Bučko – Marcel Haščák, Michal Chovan, Majdan – Klhůfek, Skokan, B.Rapáč – Bezúch, Bortňák, Belluš – J.Milý, Suja, Jokeľ

Hokejisti Detvy zvíťazili v piatkovom zápase 16. kola Tipsport ligy vo Zvolene 5:1. Dvomi gólmi sa blysol Peter Šišovský, ktorý pridal aj asistenciu. Zvolen prehral prvýkrát po šiestich stretnutiach.



HKM Zvolen - HC 07 WPC Koliba Detva 1:5 (1:2, 0:2)



Góly: 12. Trotter (Corrin, Bonis) - 6. Gachulinec (Zuzin), 20. Šišovský (J. Sýkora, Zuzin), 27. Šišovský (J. Sýkora), 37. Zuzin (Šišovský), 57. Čacho. Rozhodovali: Snášel, T. Orolin - M. Orolin, Vyšný, vylúčení: 6:6 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:1, 2418 divákov.



Zvolen: Hollý – Švarný, Lowney, Corrin, Betker, Maier, Drgoň, Fatul – Kelemen, Špirko, Mráz – Bonis, Trotter, McPherson – Thompson, Halama, Štrauch – Marcinek, Petráš, Kolenič – Tibenský



Detva: Petrík - Martin Chovan, Gachulinec, Kuklev, Golian, Jendroľ, F. Fekiač, Lalík – J. Sýkora, P. Zuzin, Šišovský – R. Gašpar, P. Valent, M. Surový – Žilka, Podešva, Török – Ľupták, Čacho, Čenka - V. Fekiač

Nováčik hokejovej Tipsport ligy z Michaloviec podľahol na vlastnom ľade v piatkovom zápase 16. kola Miškovcu 2:3 po predĺžení. Domáci pritom viedli v 40. minúte 2:0, oba góly strelil Jakub Linet. V predĺžení po štrnástich sekundách dokonal obrat Davis Vandane. Michalovce prehrali tretíkrát za sebou.



HK Dukla Michalovce - DVTK Jegesmedvék Miškovec 2:3 pp (1:0, 1:0, 0:2 - 0:1)



Góly: 7. Linet (Hvila, Zekucia), 40. Linet (Hvila, Safaralejev) - 41. Beach (Vas), 48. Vandane (Harrison, Beauviller), 61. Vandane (Reszegh). Rozhodovali: Valach, Korba - Jobbágy, Ordzovenský, vylúčení: 5:4 na 2 min, navyše Harrison (DVTK) 10 min za napadnutie zozadu, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3527 divákov.



Michalovce: Surák – Mesikämmen, Dalhuisen, Ventelä, Hančák, Kolba, Vorobjov, Borov, Zekucia – Mašlonka, Lalancette, Juusela – Hvila, Galamboš, Giľák - Hričina, Linet, Safaralejev - Hamráček, Toma, Chalupa



DVTK Jegesmedvék Miškovec: Rajna - Vojtkó, Ross, Vandane, Láda, D. Kiss, Szirányi, Lövei, Göz - Reszegh, Vas, Ritó - Beauviller, Harrison, Rodman - Magosi, Galanisz, Beach - P. Kiss, Farkas, Miskolczi

Hokejisti Liptovského Mikuláša zvíťazili v piatkovom domácom zápase 16. kola Tipsport ligy nad Nitrou 2:1 po predĺžení. Diváci museli čakať na góly až do záveru duelu, v 51. minúte sa dostali do vedenia domáci po kurióznom góle, v 56. minúte vyrovnal Samuel Buček. V tretej minúte predĺženia zabezpečil druhý bod pre Liptákov Rudolf Huna. Nitra prehrala po dvoch triumfoch, Mikuláš absolvoval predĺženie po tretí raz za sebou.



MHk 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra 2:1 pp (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)



Góly: 51. Petan, 63. Ru. Huna (Petran, Uhrík) - 56. Buček (Kollár, Lušňák). Rozhodovali: Štefik, Kókai (Maď.) - Durmis, Soltész (Maď.), vylúčení: 4:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 1004 divákov



MHk 32 Liptovský Mikuláš: Bátory — Petran, Droppa, Nemec, Kurali, Mezovský, Roman, Smutný — J. Sukeľ, Uhrík, Kriška — Vybiral, Lištiak, Macík — Lunter, Tamáši, Róth - Ri. Huna, Ró. Huna, Ru. Huna - Nechaj



HK Nitra: Hanuljak – Morrison, Mezei, Pupák, Olsen, M. Versteeg, S. Rácz, Rais, Korím – Scheidl, Kerbashian, Buček - Lušňák, Kollár, Blackwater - Csányi, Šimun, Fominych - R. Rác, Minárik, Čaládi

