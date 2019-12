Nové Zámky získali 17-ročného Rusa Monachova

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Nové Zámky 28. decembra (TASR) – Tipsportligový HC Nové Zámky angažoval 17-ročného hokejistu Alexeja Monachova. Klub o tom informoval prostredníctvom facebooku.Ruský útočník Monachov odohral prevažnú časť sezóny 2018/2019 v juniorskom tíme Skalice a v najvyššej slovenskej súťaži hráčov do 20 rokov získal v 24 zápasoch 26 kanadských bodov (13 gólov, 13 asistencií). Ročník 2019/2020 začal v zámorskej juniorskej súťaži NCDC, v drese Utica Comets odohral 13 zápasov so ziskom 9 bodov.Ide už o štvrtú decembrovú zmenu v kádri Novozámčanov. V ňom už nefigurujú skúsení Česi Ondřej Šmach a Tomáš Urban, do kádra okrem Monachova pribudol aj český útočník Petr Obdržálek.