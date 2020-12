Nové Zámky získali na hosťovanie dvoch mladých Kanaďanov, jeden z nich bude v drafte NHL vysoko

Príprava v zámorí pomaly začína

Starší brat už bol na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.12.2020 (Webnoviny.sk) - Káder extraligového hokejového klubu HC Mikron Nové Zámky rozšírila dvojica mladých Kanaďanov. Do najvyššej slovenskej súťaže prichádzajú juniori z OHL bratia Brandt Clarke a Graeme Clarke."To, čo sa posledné dni iba šepkalo, sa stalo skutočnosťou," referuje vedenie "býkov" na oficiálnom klubovom webe.Otázne je, ako dlho mladí Kanaďania pobudnú na Slovensku, keďže v zámorí sa pomaly začína príprava na štart jednotlivých súťaží.Sedemnásťročný obranca Brandt Clarke je podľa zámorských analytikov jedným z favoritov na post draftovej jednotky v najbližšom výbere nováčikov NHL, ktorý sa uskutoční v júli 2021. V minulej sezóne v OHL za Barrie Colts absolvoval 57 duelov a mal v nich bilanciu 6 gólov a 32 asistencií.Jeho o dva roky starší brat Graeme tiež pôsobil vlani v OHL, hral však v konkurenčnom tíme Ottawa 67’s a v NHL ho v júni 2019 draftoval klub New Jersey Devils."Chcel by som sa stať oporou mužstva. Hoci budem najmladším hráčom v tíme, chcem byť niekým, na koho sa bude spoliehať útok i obrana. Spolu s bratom sme sledovali posledné zápasy Nových Zámkov, takže si myslím, že by sa dalo povedať, že nejakými základnými znalosťami o lige disponujeme. A z toho, čo sme videli, vyzerá intenzita a nasadenie mužstiev naozaj dobre. V Európe som bol zatiaľ dvakrát v rámci mládežníckych reprezentačných turnajov,” cituje Brandta Clarka web HC Mikron Nové Zámky.O dva roky starší Graeme Clarke už v minulosti na Slovensku bol. “Keď som mal dvanásť rokov, bol som v Bratislave na hokejovom turnaji. Bolo leto a svoj pobyt na Slovensku som si užíval. Som skutočne nadšený, že sa sem teraz môžem vrátiť. Počul som o meste a novozámockom tíme veľa dobrých vecí. Preto, keď prišiel agent s možnosťou, aby sme spolu s bratom hrali za Nové Zámky, neváhali sme. Bude to dobré pre náš rozvoj a verím, že spoločnými silami pomôžeme klubu k úspechu,” poznamenal.