Novej vláde bude na prsty pozerať aj OĽaNO. Zobudili sme sa do toho, čo avizoval Fico a ideme do pekla, tvrdí Mikulec

Hlavný cieľ koalície zla

Pre koho je peklo určené?

11.10.2023 (SITA.sk) -Pri pohľade na zostavu rodiacej sa koalície je jasné, že spravodlivosť na Slovensku to bude mať v najbližších štyroch rokoch veľmi ťažké.Ako ďalej uviedol na stredajšej tlačovej besede Michal Šipoš z hnutia OĽaNO a priatelia , hlavným cieľom novej „koalície zla" nebude zvyšovanie úrovne života ľudí na Slovensku, ale zabezpečenie beztrestnosti pre seba a „svojich spolumafiánov".„Dokazujú to sami vo svojom memorande, kde medzi základné ciele ich budúcej vlády zaradili reformu trestného systému. V ich ponímaní je to zosadenie policajného prezidenta, zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a zametenie všetkých káuz spojených so Smerom-SD, Hlasom-SD a SNS pod koberec," uviedol Šipoš.Hnutie OĽaNO a priatelia zároveň ľuďom sľubuje, že sa nevzdá a bude tvrdou a ráznou opozíciou. Podľa Šipošových slov bude extrémne dôležité „pozerať novej vláde na prsty". Úlohy vyplývajúce z postavenia v opozícii si hnutie chce plniť zodpovedne, k čomu vyzvali aj ďalšie opozičné strany.„Zobudili sme sa do toho, čo stredu avizoval Robert Fico (Smer-SD), ideme do pekla. Čo to bude znamenať? Peklo bude pre občanov Slovenska alebo pre novú vládu vzhľadom na ich zodpovednosti a povinnosti či peklo pre trestný a justičný systém?," pýta sa exminister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO a priatelia). Mikulec bude sledovať aj výkon funkcie nového ministra vnútra.„Z avizovaných mien, ktoré sa spomínajú, ju má údajne zastávať Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ktorý bol spájaný s tým, že nosil domov ‚ruličky‘ peňazí a nevedel vysvetliť odkiaľ," uviedol Mikulec.Hnutie OĽaNO a priatelia pred parlamentnými voľbami upozorňovalo na to, že vo voľbách môže vyhrať buď mafia, alebo ľudia.Odpoveďou na to, ktorý scenár sa naplnil, je podľa Gábora Grendela (OĽaNO a priatelia) stredajšie podpísanie memoranda o vytvorení novej vlády medzi stranami Smer-SD