Novela cestného zákona má ísť do pripomienkového konania v auguste

Bratislava 19. júla (TASR) – Ministerstvo vnútra (MV) SR plánuje dať začiatkom augusta do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o cestnej premávke. Ako ďalej povedala šéfka rezortu vnútra Denisa Saková (Smer-SD), predtým sa chce stretnúť s odborníkmi, ktorí novelu spracúvali."Najviac sa zameriavame na bezpečnosť chodcov na priechodoch," poznamenala. Za minulý rok totiž rezort eviduje, že približne 1150 chodcov nejakým spôsobom atakovali iní účastníci cestnej premávky. "Viac ako jedna tretina takýchto zrážok bola priamo na priechode pre chodcov," dodala ministerka s tým, že toto percento, ktoré demonštruje, že hrozba na chodcov na cestách číha, by chceli znížiť.Rezort sa v novele venuje aj doladeniu a zefektívneniu niektorých služieb, ktoré poskytuje v rámci evidencie vozidiel. "Obsahovo je tam tiež jedna časť, ktorá sa týka zníženia veku pri dosahovaní vodičského oprávnenia," vysvetlia Saková.Ďalšia časť sa zameriava na bezpečnosť pri prechode cez železničné priecestia. Čiastočne sa ministerstvo v novele venuje aj cyklistom. "Spresňujeme definíciu, ktorú sme mali v poslednej novele, ako by to malo vyzerať, keď sa cyklista s 0,5 promile v krvi ďalej pohybuje v obci na bicykli," dodala šéfka rezortu.