Novela o obnoviteľných zdrojoch výborom neprešla

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) – Zabrániť tomu, aby sa na Slovensku spaľovalo ako biomasa kvalitné drevo. To je cieľ opozičnej novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie z dielne OĽaNO, ktorú ešte v júni parlament posunul do druhého čítania. Napriek tomu návrh na pôde Ústavnoprávneho výboru NR SR v utorok podporu nenašiel. Definitívne slovo bude mať septembrové plénum.Za novelou stojí dvadsiatka opozičných poslancov, ktorí navrhujú presnejšiu definíciu toho, čo je a čo nie je biomasa.odôvodňoval návrh jeden z jeho predkladateľov, poslanec Ján Budaj (OĽaNO). Pretože potom podľa jeho slov padá na Slovensku jeden strom za druhým. Pripomenul, že Slovensko je zelenou krajinou, ale les sa zmenšuje.Opoziční poslanci prichádzajú v novele so sprísnením definície biomasy pre potreby tohto zákona tak, aby boli zrušené dotácie na spaľovanie dreva v biomasových zariadeniach, ale zachovali sa dotácie na výrobu energie z dreva pochádzajúceho z energetických odpadov a dotácie na výrobu energie z dreva, ktoré je odpadom z drevospracujúceho priemyslu.