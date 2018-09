Novela o taxislužbách zjednoduší ich prevádzkovanie a zvýši kontroly

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) - Zjednodušenie prevádzkovania taxislužieb, zníženie administratívnej záťaže pre jednotlivých prevádzkovateľov výmenou za to, že sa zvýši kontrola tých, čo sa rozhodnú takto podnikať. To sú základné novinky, ktoré prináša novela zákona o cestnej doprave, ktorá upravuje podnikanie v taxislužbe. Na stredajšom zasadnutí ju odobrila vláda.opísal po rokovaní vlády generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Peter Varga.Rezort dopravy sa podľa jeho slov pri príprave novely snažil zohľadniť to, kam sa posunul trh v tejto oblasti. Napríklad v súčasnosti musia taxikári preukázať finančnú spoľahlivosť, musia mať skúšku odbornej spôsobilosti, dodatočnú poistku, či musia mať za každých okolností taxameter.avizoval Varga.Po novom budú musieť mať vodičský preukaz, tiež auto, či už vlastné, alebo budú musieť preukázať, že môžu dané auto používať. Zároveň budú musieť získať koncesiu na prevádzkovanie taxislužby a musia byť bezúhonní. Auto budú musieť tiež označiť ako taxislužba na streche a na dverách.Súčasne sa však podľa Vargu sprísňujú kontroly taxislužieb. Kým doteraz môžu takúto kontrolu vykonávať len samosprávy, po novom má mať aj mestská a štátna polícia možnosť zastaviť auto a skontrolovať ho. Okrem toho budú môcť v rámci svojich jednotlivých kompetencií vykonávať kontroly Slovenská obchodná inšpekcia či Inšpektorát práce.V prípade porušení sa zvyšujú sankcie.opísal Varga.Právna norma má navrhnutú účinnosť od 1. apríla 2019.