Novela rumunského trestného zákonníka je podľa ÚS v rozpore s ústavou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 12. októbra (TASR) - Viacero článkov novelizovaného rumunského trestného zákonníka, ktorý v júni schválil zákonodarný zbor v Bukurešti, je podľa jednohlasného rozhodnutia rumunského ústavného súdu v rozpore s ústavou krajiny. Informáciu priniesli v piatok rumunské médiá a tlačová agentúra MTI.Iniciátori úpravy z radov koalície argumentovali vylepšením článkov, ktoré sa v minulosti ukázali ako protiústavné, ako aj uplatnením smerníc EÚ o rešpektovaní princípu prezumpcie neviny.Stredopravá opozícia a odporcovia reformy justície z radov mimovládnych organizácií kritizovali novelu ako pokus vládnych strán brániť trestnému stíhaniu korupčných politikov tvrdiac, že nová úprava nechráni obete, ale páchateľov.Na ústavný súd sa vo veci obrátili s námietkami tak opozičné strany, ako aj prezident Klaus Iohannis tvrdiac, že viac ako 50 článkov novely je nejasných a najmenej 25 je v rozpore s inými právnymi normami. Hlava štátu navyše upozornila, že novela zašla ďaleko za deklarované ciele, pretože v nej nedošlo len k úprave 18 článkov, ktoré boli v rozpore s ústavou a 35 zmenám v súlade so smernicami EÚ, ale k zmenám na celkove takmer 200 miestach.Dokument sa teraz vráti do parlamentu, aby poslanci prepracovali inkriminované pasáže v súlade so základným zákonom krajiny.