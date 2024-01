Novela Trestného zákona navrhnutá Ficovou vládou zásadne okresáva trestné sadzby

Neadekvátne zníženie trestov

Navrhované zmeny pripomínajú kobercový nálet

Potreba chopiť sa príležitosti

3.1.2024 (SITA.sk) - Novela Trestného zákona, ktorú vláda Roberta Fica Smer-SD ) navrhla prijať v skrátenom legislatívnom konaní, zásadne okresáva trestné sadzby.Odborníci, ktorí dlhodobo volajú po zmene trestných kódexov, varujú pred rýchlym a razantným postupom. Predchádzajúce návrhy na zmenu Trestného zákona podľa neziskovej organizácie Transparency International Slovensko (TIS) vôbec nepočítali so znižovaním trestov za korupčné trestné činy.„Tam, kde zákon dnes počíta s rozmedzím dva až päť rokov, by po novom išlo o pol roka až tri roky. Argumenty pre takúto radikálnu zmenu z dôvodovej správy zrejmé nie sú, nehovoriac o neodôvodnenej forme skráteného legislatívneho konania,“ uviedla organizácia.Veľká časť odbornej verejnosti však pripúšťa potrebu revízie trestnej politiky. Podľa TIS je však namiesto produkovania recidivistov potrebné zlepšiť alternatívne trestanie. Zároveň pri prvopáchateľoch, obzvlášť pri mládeži, je potrebné sa odkloniť od nepodmienečných trestov.„Rýchle porovnanie s vybranými európskymi krajinami pritom neobstojí, zohľadňovať treba trestné kódexy ako celky, a tiež spoločensko-ekonomickú realitu danej krajiny. Vládou navrhované zmeny skôr pripomínajú kobercový nálet na trestné sadzby, a to bez posúdenia reálnej potreby zmien,“ uvádza TIS.Organizácia ďalej upozorňuje, že schválením novely hrozí, že aj rádovo desaťtisícové či stotisícové úplatky sa skončia pre páchateľov podmienečným trestom. Podľa TIS v súvislosti s novelou Trestného zákona neobstojí ani argumentácia krutými trestami a preplnenými väznicami.„Za korupciu nebolo od roku 2015 nikdy uložených viac ako päť nepodmienečných trestov ročne. Z našej analýzy rozsudkov pritom vyplýva, že až na jeden kontroverzný a zatiaľ neprávoplatný prípad - exriaditeľky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch – išlo vždy o závažné konania s vysokými úplatkami,“ priblížila organizácia.Po potrebe riadneho legislatívneho konania volá aj Slovenská advokátska komora , ktorá patrí k dlhodobým zástancom prijatia potrebných zmien. V Transparency International Slovensko sú presvedčení, že príležitosť na legislatívne zmeny trestných kódexov je potrebné využiť tak, aby sa odstránili chyby, ktoré vyplývajú z aplikačnej praxe, a zároveň z našej krajiny nespravili miesto, kde sa oplatí kradnúť.