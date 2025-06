Novela trestného zákona podľa progresívcov porušuje ústavu aj právo EÚ, podávajú podnet na súd – VIDEO

Pôvodná verzia novely

Preferenčné zaobchádzanie

11.6.2025 (SITA.sk) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) podáva podnet na Ústavný súd (ÚS) SR , a to v súvislosti s takzvanými euronovelami Trestného zákona. Tie podľa progresívcov porušujú Ústavu SR aj právo Európskej únie „Pri novele Trestného zákona premiér Robert Fico tvrdil, že musel ustúpiť Bruselu, no v skutočnosti to bola lož. Brusel nežiadal privilegovanú ochranu svojich záujmov, ale aby bola rovnako účinná a prísna pre vlastnícke právo bez ohľadu na druh majetku a vlastníka,” tvrdí poslankyňa PS Irena Bihariová . Progresívci poukazujú, že k nediskriminačnej ochrane Slovensko zaväzuje už samotná zmluva o fungovaní EÚ, Biháriová však tvrdí, že vláda zaistila prísnejšiu ochranu pre EÚ, no nie pre majetok Slovenska.„Naša novela, ktorú parlament odmietol, bola jasným kompromisom – zabezpečila by účinnú ochranu pred podvodmi a zároveň odstránila protiústavnú nerovnosť. Napriek odmietnutiu sme v koalícii nevideli ani snahu o nápravu,” vraví poslankyňa.Pôvodná verzia „amnestujúcej novely“ bola podľa hnutia PS mimo rámca slovenských záväzkov voči EÚ. Progresívci poukázali na smernicu aj Zmluvu o fungovaní Európskej únie, ktoré hovoria, že členské štáty musia prijať rovnaké opatrenia na zamedzenie podvodov, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ aj ich vlastné.„Novela zaviedla preferenčné zaobchádzanie, a teda prísnejšie sankcie len v prípade ochrany európskych financií. Tým sme sa dostali do rozporu s Ústavou SR aj s európskym právom,” vraví podpredsedníčka Výboru NR SR pre európske záležitosti Beáta Jurík Prakticky to znamená, že v prípade rovnakých skutkov je ochrana majetku EÚ zaistená lepšie ako ochrana slovenského verejného majetku. Rozdiely sú v trestoch, ochranných opatreniach, ale aj podmienkach odkladu výkonu trestu a premlčania.„Európske právo pritom nič také nepožaduje, práve naopak. Vyžaduje rovnaký, nie prísnejší prístup. Vláda si však radšej ochránila vlastných ľudí než záujmy slovenských občanov. Preto veríme, že Ústavný súd SR túto protiústavnú a protieurópsku úpravu zruší,” uviedla Jurík.