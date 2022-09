Novela trestného zákona prehodnotí nastavenie trestných sadzieb

Miernejšie postihovanie užívateľov drog

„Prax ukázala, že skutková podstata nepokrýva veľmi časté a závažné prípady, keď niekto zoberie úplatok vo vyššej sume za to, že vybaví, aby väčšie množstvo osôb volilo určitého kandidáta. Preto skutkovú podstatu uvedeného trestného činu dopĺňame o prípady, keď niekto žiada alebo príjme úplatok za to, že zabezpečí, aby iné osoby určitým spôsobom volili, či hlasovali," uviedlo ministerstvo.

12.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti v demisii Mária Kolíková (klub SaS ) predložila do medzirezortného pripomienkovania veľkú novelu Trestného zákona , ktorého cieľom je komplexné prenastavenie ideológie trestného zákona.„Dnes je vo veľkej miere postavený na tom, že trest odňatia slobody je jedinou možnou a správnou formou potrestania. Sme presvedčení, že v tomto sme sa ako spoločnosť už posunuli ďalej a je čas pozrieť sa iným spôsobom aj na sankcie, ktoré sú v trestnom práve. Prichádzame preto s komplexným prehodnotením nastavenia trestných sadzieb," uviedla Kolíková.Novela Trestného zákona obsahuje zásadné zmeny, ku ktorým sa vláda zaviazala vo svojom programovom vyhlásení. Ide napríklad o komplexnú úpravu drogových trestných činov. Cieľom návrhu je miernejšie postihovanie užívateľov drog a prísnejšie postihovanie dílerov drog.„V návrhu zákona odstraňujeme vágny pojem 'pre vlastnú potrebu' a 'obvyklá jednorazová dávka drogy'. Naopak, ustanovujeme presné množstvá drog, od ktorých sa následne odvíja aj trestnosť daného skutku. Osobitne reagujeme na najčastejšie páchaný drogový delikt, prechovávanie marihuany v množstve do 1 gramu, (po novom tzv. nepatrné množstvo marihuany), pri ktorom by sa už neukladal trest odňatia slobody, ale niektorý z alternatívnych trestov nespojených s odňatím slobody," uviedla ministerka v demisii.Alternatívne tresty sú taktiež súčasťou novely. Trestný zákon je v súčasnosti nastavený tak, že v zásade predpokladá uloženie trestu odňatia slobody.„Využívanie alternatívnych trestov u nás stále zaostáva. Máme za to, že uloženie alternatívneho trestu vytvára v porovnaní s trestom odňatia slobody nepochybne adresnejšie možnosti individualizovať ukladaný trest na konkrétneho páchateľa a tým ho viesť efektívnejšie a lacnejšie k jeho náprave," povedala Kolíková.V záujme väčšej vymožiteľnosti dodržiavania týchto trestov navrhujú sankciu za ich nedodržiavanie, ktorou je takzvaný náhradný trest odňatia slobody.Medzi ďalšie časti rozsiahlej novely trestného zákona patrí aj zavedenie nových trestných činov ako napríklad využívanie služieb obete obchodovania s ľuďmi, nekalé korporátne praktiky, porušovanie ochrany zvierat, šírenie inváznych nepôvodných druhov alebo účasť detí v ozbrojených konfliktoch.Novela taktiež sprísňuje volebnú korupciu a upravuje jej formuláciu.Novela sa venuje aj rozsiahlej úprave daňových trestných činov, úprave trestného činu znásilnenia, zvýšeniu hranice malej škody na 500 eur, zavedenie nového inštitútu náhrady výkonu trestu odňatia slobody peňažným trestom alebo tiež vyberá skutkové podstaty, pri ktorých súd nebude môcť uložiť trest odňatia slobody. Keďže ide o rozsiahly materiál ministerka v demisii Kolíková rozhodla o predĺžení lehoty na pripomienkovanie až na 60 pracovných dní. Účinnosť zákona navrhujú od 1. júna 2023.