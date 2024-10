Novela Trestného zákona vyvoláva chaos v súdnych konaniach. Najvyšší súd rozhodne, ako sa bude uplatňovať premlčanie

Významné následky pre neskončené trestné stíhania

Existujú rôzne názory na dopad novelizácie

28.10.2024 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR na podklade podnetu Krajského súdu v Bratislave plánuje prijať zjednocujúce stanovisko trestnoprávneho kolégia, a to z dôvodu rozdielneho výkladu ustanovení o premlčaní trestného stíhania v kontexte vládnej novely Trestného zákona Na svojom portále pravnelisty.sk to uviedol sudca KS BA Peter Šamko s tým, že kolégium by malo zasadnúť 28. novembra. Zároveň pripomenul, že súdy momentálne pristupujú pri riešení otázky plynutia a prerušenia premlčacej doby v dôsledku zmeny zákona diametrálne rozdielne, čo má podľa neho významné následky pre neskončené trestné stíhania, a to nielen v konaní pred súdom, ale aj v prípravnom konaní."Rozdiely v rozhodovaní súdov ohľadne premlčania trestného stíhania po zmene Trestného zákona účinného od 6. augusta sú často nielen na rôznych súdoch, ale dokonca aj v rámci jedného súdu," zdôraznil sudca. Vzhľadom k tomu, že správne posúdenie premlčania trestného stíhania je zásadná vec pre rozhodnutie vo veci samej, Šamko podľa vlastných slov odporúča v neskončených trestných veciach počkať na stanovisko najvyššieho súdu, pokiaľ je to podľa povahy veci možné.Návrh na zastavenie súdneho konania pre premlčanie podal v súvislosti s novelizáciou Trestného zákona napríklad obhajca guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra . Sudca Špecializovaného trestného súdu Milan Cisárik však povedal, že v aktuálnom štádiu konania o návrhu nebude rozhodovať.Odvolal sa pritom práve na fakt, že existujú rôzne názory, ako novelizácia Trestného zákona ovplyvnila otázku premlčania. Obhajca Ondrej Mularčík v tejto súvislosti citoval rozhodnutie Ústavného súdu SR , podľa ktorého sa má využiť výklad priaznivejší pre páchateľa.