Novela zákona o dotáciách má odstrániť problémy z aplikačnej praxe

Bratislava 24. mája (TASR) – Vytvoriť jasnejšie pravidlá a spresniť podmienky je cieľom návrhu novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Rezort pripomína, že potreba novely vychádza i z problémov v doterajšej aplikačnej praxi.Odstrániť ich má najmä precizovanie ustanovení zákona i presnejšie zadefinovanie subjektov, ktoré môžu byť žiadateľmi o poskytnutie dotácie. Novela takisto spresňuje sankcie za porušenie povinností, má tiež i znížiť administratívnu záťaž pre žiadateľov o poskytnutie dotácie. “uvádza v tejto súvislosti v predkladacej správe MK.Novela v oblasti možného účelu dotácie rozdeľuje kategórie obnovy kultúrnych pamiatok a ochrany pamiatkového fondu, zároveň tiež precizuje, že v prípade účelu dotácie na podporu kultúrnej aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, sa rozumie „Podľa novely musí žiadateľ, ktorý udelenú dotáciu použije v rozpore s účelom použitia, prostriedky vrátiť. V prípade nedodržania termínu vyúčtovania, prípadne nepredloženia ďalších dokladov preukazujúcich dohodnutú realizáciu projektu podporeného dotáciou, je žiadateľ povinný zaplatiť dve percentá z poskytnutej dotácie. Ak bezodkladne neoznámi ministerstvu zmeny týkajúce sa jeho právneho postavenia, či vlastníctva alebo správy národnej kultúrnej pamiatky, na obnovu ktorej žiada dotáciu, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 5000 eur.Novela by mala začať platiť v roku 2020, presný termín v návrhu nie je uvedený.