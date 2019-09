Novela zákona o ochrane prírody dostala od výboru zelenú

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) – Novela zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne Ministerstva životného prostredia (NR) SR, ktorá zabezpečí účinnú ochranu národných parkov a iných vzácnych území, dostala zelenú. Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ju odporúča poslancom parlamentu na schválenie. TASR o tom v stredu informoval hovorca MŽP Tomáš Ferenčák.komentoval podpredseda vlády SR a minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Po sedemnástich rokoch sa tak podľa envirorezortu významne posilnia právomoci štátnych ochranárov na viac ako 400.000 hektároch územia.Najdôležitejšie zmeny sa podľa envirorezortu týkajú zákazu plošnej ťažby v národných parkoch a vzácnych územiach. Tiež sprísňuje pravidlá pre výstavbu v národných parkoch a vzácnych územiach. Po novom by tak okrem ťažby mal byť nevyhnutný súhlas štátnych ochranárov k akýmkoľvek zásahom, ktoré by mohli ohroziť chránené biotopy.Zmena by mala nastať aj v prípade schvaľovania nových programov starostlivosti o lesy, nová legislatíva vylúči príslušnému orgánu schváliť program bez súhlasu štátnych ochranárov. V prípade programov starostlivosti o lesy prebehne aj proces posúdenia ich vplyvov na chránené územia.