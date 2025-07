Novela zákona o športe prináša superodpočet pre firmy a oslobodenie príjmov trénerov

Novinkou je zavedenie superodpočtu

17.7.2025 (SITA.sk) - Od júla platia na Slovensku nové pravidlá pre športovcov, športové organizácie a odborníkov, ktoré vyplývajú z novely zákona o športe. Zmeny v oblasti dane z príjmov nadobudnú účinnosť od 1. januára 2026.Medzi hlavné novinky patrí zavedenie superodpočtu pre podnikateľov a firmy, ktorí poskytnú športovým klubom materiálno-technické zabezpečenie, a oslobodenie príjmov trénerov do 300 eur mesačne od všetkých zamestnávateľov.„Zavedením superodpočtu v športe sa do daňového systému dostáva nová možnosť podpory športových organizácií prostredníctvom odpočtu výdavkov, ktorý umožňuje podnikateľom znížiť základ dane o hodnotu nepeňažného plnenia, konkrétne športového vybavenia alebo náčinia poskytnutého športovým organizáciám. Ide o špecifický typ daňového zvýhodnenia, ktorý je viazaný na prísne definované podmienky a limity," uviedla daňová poradkyňa Alica Fisterová zo Slovenskej komory daňových poradcov Superodpočet bude možné uplatniť výlučne na nepeňažné plnenie, ako je poskytnutie športového náčinia či vybavenia. „Výška odpočtu sa oproti pôvodnému návrhu znížila zo 100 % na 50 % a maximálne do výšky 250-tisíc eur ročne. V porovnaní s pôvodným návrhom ide o významné zúženie uplatnenia superodpočtu," spresnila Fisterová. Odpočet si bude môcť uplatniť právnická aj fyzická osoba s príjmami z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti, ak v zdaňovacom období vykáže kladný základ dane a plnenie bude zaúčtované v účtovníctve daňovníka.Novela prináša aj úpravu oslobodenia príjmov pre trénerov. Od roku 2026 budú oslobodené príjmy zo závislej činnosti do 300 eur mesačne, súhrnne od všetkých zamestnávateľov, pre trénerov zapísaných v registri fyzických osôb v športe.„Táto zmena môže mať pozitívny vplyv najmä pre malé športové kluby, ktoré majú obmedzený rozpočet na trénerov a administratívu," hodnotí Fisterová. Finančné riaditeľstvo SR zverejní zoznam daňovníkov, ktorí superodpočet využijú, ako aj údaje o športových organizáciách, ktoré plnenie prijali. Daňoví poradcovia sa s novinkami oboznámia na školení Akadémie daňových poradcov 10. septembra.„Zavedenie superodpočtu v športe prináša nový prvok do daňového systému, ktorý si vyžaduje dôkladné porozumenie podmienok," dodala Fisterová.