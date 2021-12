Novela zákona o verejných vodovodoch je nelogická a bez nadväzností, AVS ju odmieta

Novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách z dielne poslancov Národnej rady SR (NR SR) Tomáša Šudíka (OĽaNO), Anny Zemanovej (SaS) a Jaromíra Šíbla (OĽaNO) je nelogicky a nekoncepčne zmenená a doplnená bez riešenia nadväzných odpadov.

Konštatuje to Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) v súvislosti s jej členom, ktorým je Asociácia vodárenských spoločností (AVS). V tlačovej správe o tom informovala Miriam Filová, hovorkyňa AZZZ.

Výrazný dosah na fungovanie

Bez spracovania analýzy

Výrazný nárast cien

1.12.2021 (Webnoviny.sk) -Asociácia konštatuje, že uvedená zmena nebola konzultovaná so žiadnym z dotknutých subjektov a ani s odbornou verejnosťou, hoci s ňou súvisí významný zásah do činnosti vlastníkov verejných vodovodov, regulačnej politiky a následne sa prejaví negatívnym dopadom na všetkých odberateľov vody z verejných vodovodov.„Presun povinnosti zabezpečovať opravu a údržbu vodovodnej prípojky z vlastníka prípojky na vlastníka verejného vodovodu bude mať výrazný dosah na fungovanie vlastníkov verejných vodovodov a ich zákazníkov,“ konštatuje AZZZ.Dodáva, že ide o zásah do vlastníckeho práva jednak vlastníka vodovodnej prípojky, ako aj o neadekvátne presunutie starostlivosti na plecia vlastníka verejného vodovodu, ktorým sú okrem vodárenských spoločností aj mestá, obce a iné právnické subjekty.„Uvedené pokladáme za rozporné s ústavným princípom ochrany a vlastníctva majetku zakotveným v článku 20 Ústavy SR,“ dodáva asociácia.AZZZ ďalej konštatuje, že pozmeňujúci návrh bol zároveň schválený bez spracovania analýzy sociálnych dopadov a analýzy dopadov na podnikateľské prostredie.„Na Slovensku je evidovaných 989 176 kusov vodovodných prípojok, pričom náklady na výmenu prípojky sa pohybujú v rozsahu od 2 500 do desaťtisíc eur,“ zdôraznila asociácia, podľa ktorej sa celková finančná záťaž súvisiaca s výmenou prípojok môže vyšplhať až do výšky piatich miliárd eur.„To predstavuje výrazný nárast ceny vodného pre 90 percent obyvateľov Slovenska pripojených na verejný vodovod,“ vypočítala AZZZ. Na opravu a údržbu vodovodných prípojok v súkromnom vlastníctve sa budú skladať všetci odberatelia vody z verejného vodovodu.„Považujeme za absurdné v dobe šíriacej sa pandémie, keď je zdravotne zabezpečená voda z verejného vodovodu nevyhnutnosťou pre dodržiavanie hygienických opatrení, zvyšovať jej cenu z dôvodu opráv súkromného majetku patriaceho k nehnuteľnosti,“ uzatvára asociácia.