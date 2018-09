Novela zákona otvára možnosť na vznik pilotného projektu v Piešťanoch

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 14. septembra (TASR) – Nová legislatívna úprava, ktorú vo štvrtok (13.9.) schválil parlament, otvára priestor, aby z nevyužívanej železničnej trate medzi Piešťanmi a Vrbovým vznikol cyklochodník, uviedol to starosta obce Trebatice Juraj Valo.Novela zákona umožňuje zakonzervovanie nepoužívaných železničných tratí, ktoré môžu byť v budúcnosti obnovené. Chodníky, ktoré by sa postavili na týchto tratiach, budú preto iba dočasné a stavať ich môžu iba samosprávne kraje, obce alebo združenia obcí.uviedol Valo.Snaha o vytvorenie cyklochodníka vyústila do založenia Združenia obcí Zelená cesta. To vzniklo z iniciatívy primátorov miest Piešťany a Vrbové a starostov obcí Trebatice a Krakovany, ktorými prechádza nevyužívaná železničná trať. Účinnosť novely zákona je stanovená od 1. novembra.poznamenal starosta Trebatíc.Pre samosprávy je akceptovateľný návrh, aby 'zelená cesta' získala od štátu železničnú trať do dlhodobého prenájmu.doplnil Valo.