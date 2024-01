Novelizácia Trestného zákona a zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry aj naďalej patrí k prioritám vlády, tvrdí premiér Fico (video)

Zmena zákona a zrušenie inštitúcie

Opozícii nevzali právo vystúpiť

"Chcú deštrukciu štátu"

Pozmeňujúce návrhy KDH

25.1.2024 (SITA.sk) - Novelizácia Trestného zákona a rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry naďalej patrí medzi priority tejto vlády. Na tlačovej besede to vo štvrtok uviedol predseda vlády Smer-SD ).„Naša odpoveď na hrubé zneužívanie Trestného zákona je odpoveď v podobe zmeny zákonov a zrušenia jednej inštitúcie,“ vraví Fico. Predseda vlády tiež uvítal rozhodnutie, ktoré bolo vo štvrtok prijaté v parlamente, a ktoré skrátilo rozpravu k týmto legislatívnym zmenám v prvom čítaní na 20 hodín.Považuje to za legitímne a zákonné. Ak sa to opozícii nepáči, mala by podľa premiéra navrhnúť zmeny v Rokovacom poriadku.„Nám predsa opozícia nemôže určovať tempo. My sme vláda, máme vládnu koalíciu s väčšinou, a my musíme určovať tempo, ako aj čo je dôležité, kedy o tom budeme rokovať, a kedy o tom budeme rozhodovať,“ vyhlásil Fico.„Bolo správne, aby sme nechali opozíciu, aby sa vyrozprávala, pokiaľ ide o návrh na skrátené legislatívne konanie,“ skonštatoval premiér a pripomenul, že v rozprave vystúpili desiatky poslancov a padlo viac než 2-tisíc faktických poznámok.„Ja nepoznám taký zákon, kde len k návrhu na skrátené konanie vystúpilo sto ľudí z opozície, opakovane, samozrejme, a k tomu si ešte urobili takmer 3-tisíc faktických poznámok,“ vraví premiér. Podotkol, že boli trpezliví a nikomu z opozície nevzali právo vystúpiť v rozprave. Skonštatoval však, že Slovensko má aj iné témy, ktorým by sa Národná rada SR mala venovať.„Áno, je pravda, že by sme mohli urobiť nejakú prestávku v rokovaní o Trestnom zákone, a do tejto prestávky by sme mohli vložiť zákony, ktoré považujeme za dôležité,“ povedal Fico a pripomenul viacero podstatných návrhov. Tvrdí však, že ak by tak spravili, prihlásilo by sa množstvo poslancov do rozpravy a bolo by k nim mnoho faktických poznámok.„Pretože oni chcú deštrukciu štátu,“ deklaroval premiér. Opozícia podľa neho chce „len robiť zle“ a obvinil ju, že v parlamente chce len brzdiť schvaľovanie potrebnej legislatívy.Pozmeňujúce návrhy k novele Trestného zákona zo strany opozície, ak budú predložené, zvážia, povedal ďalej premiér. Spomenul pozmeňujúce návrhy z prostredia Kresťanskodemokratického hnutia , ktoré pochádzajú od bývalého ministra spravodlivosti Viliama Karasa „Ak je tam niečo, čo má logiku, vôbec sa tomu nebránime,“ vraví premiér. „Ale nebudeme meniť koncept tejto zmeny,“ zdôraznil.